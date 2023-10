A81 nach Massenkarambolage wieder frei

Ein Wechsel aus Regen und Sonne sorgt auf der A81 nahe Heilbronn für Chaos. Innerhalb kurzer Zeit fahren Dutzende Autos auf- und ineinander. Die Autobahn wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Untergruppenbach.

Nach mehreren Massenkarambolagen nahe Heilbronn in Baden-Württemberg ist die Autobahn 81 wieder freigegeben. Wie ein Sprecher am Samstagmorgen mitteilte, habe ein Wechsel aus Regen und Sonne sowie das Fahrverhalten einiger Autofahrer am Freitagnachmittag zu den insgesamt 17 Unfälle mit 85 beteiligten Fahrzeugen geführt.