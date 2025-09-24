Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Etwa 10.000 Euro hat ein Abiturjahrgang für die Abschlussfeier gespart - nun ist das Geld weg und die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Etwa 10.000 Euro hat ein Abiturjahrgang für die Abschlussfeier gespart - nun ist das Geld weg und die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Etwa 10.000 Euro hat ein Abiturjahrgang für die Abschlussfeier gespart - nun ist das Geld weg und die Polizei ermittelt. (Symbolbild)
Etwa 10.000 Euro hat ein Abiturjahrgang für die Abschlussfeier gespart - nun ist das Geld weg und die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Panorama
Abikasse verschwunden - Ermittlungen gegen Schülerin
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Jahrgangsstufe in Gelsenkirchen plant eine große Party nach dem Abi und hat dafür schon 10.000 Euro gesammelt. Doch dann ist das Geld weg. Die Polizei ermittelt.

Gelsenkirchen.

Weil eine Mitschülerin die gemeinsame Kasse geleert haben soll, bangt eine Jahrgangsstufe an einer Schule in Gelsenkirchen um ihre Abifeier. Die Polizei ermittelt in der Sache, wie diese auf Anfrage mitteilte. Die Schüler sammeln nun Spenden, damit die geplante Party nach dem Abitur doch noch stattfinden kann. Zuerst hatte die "WAZ" (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) über den Fall berichtet.

"Das ist eine traurige Angelegenheit", sagte der Schulleiter der Gesamtschule Erle, Andreas Lisson. Die 69 Schülerinnen und Schüler des Abijahrgangs 2026 hätten sich frühzeitig um einen Ort für ihre Abschlussfeier gekümmert und schon gebucht. Nun sei eine Anzahlung fällig geworden. Doch das Geld auf dem von den Schülern privat verwalteten Abikonto - etwa 10.000 Euro - sei nicht mehr da.

Party-Location hat Buchung storniert

"Die Schülerin, die für das Konto verantwortlich war, hat sich dann offenbart und gesagt, sie habe das Geld nicht mehr zur Verfügung", sagte Lisson. Die Party-Location habe die Buchung der Stufe daraufhin storniert. Für die Schüler sei das frustrierend und enttäuschend gewesen.

Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Untreue gegen die Schülerin. "Wir ermitteln gerade, was mit dem Geld passiert ist. Das ist noch Gegenstand der Ermittlungen", sagte eine Sprecherin.

Die angehenden Abiturienten versuchen nun, mit einer Online-Spendenaktion ihre Abschlussfeier zu retten. Mehr als 10.000 Euro waren bei der Aktion auf einem Spendenportal bis Mittwochvormittag eingegangen - und damit in etwa der Betrag, der verschwunden ist.

Abifeier wird wohl stattfinden können

Obwohl eine Abiparty eine reine Privatveranstaltung der Jahrgangsstufe ist, will Schulleiter Lisson die Schülerinnen und Schüler mit der Situation nicht allein lassen. Es gebe schon jetzt mehrere Angebote von möglichen Locations, in denen die Abifeier nächstes Jahr stattfinden könnte, sagt er.

Gleichzeitig appelliert er an die Stufe zu einem besonnenen Umgang auch mit der Mitschülerin. "Ich wünsche mir da bei allem Schaden und aller Schuld viel Sensibilität. Man kann bei sowas eine Persönlichkeit zerstören."

Dass Geld aus der Abikasse verschwindet, gab es zuletzt an verschiedenen Schulen immer wieder. Schulleiter Lisson legt künftigen Abiturjahrgängen deshalb dringend ans Herz, Konten so einzurichten, dass nur mit einem Vier-Augen-Prinzip über das Geld verfügt werden kann. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
05.09.2025
5 min.
Messerangriff an Schule: Lehrerin verletzt - Schüler gefasst
Die Polizei wird zu einem Großeinsatz gerufen.
An einem Berufskolleg in Essen wird eine Lehrerin mit einem Messer verletzt. Der Angreifer soll ein 17 Jahre alter Schüler sein. Ein Großeinsatz der Polizei läuft. Der Verdächtige wird angeschossen.
Yuriko Wahl-Immel, Rolf Schraa und Volker Danisch, dpa
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
24.09.2025
2 min.
Explosion in Oslo - 13-Jährige unter Tatverdacht
Nach einer Explosion in Oslo ermittelt die Polizei.
Nach der Explosion einer Handgranate in Oslo nimmt die Polizei mehrere Teenager fest. Der Vorfall geht glimpflich aus - doch der Schrecken ist groß.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel