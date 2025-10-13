Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild) Bild: Daniel Reinhardt/dpa
Panorama
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.

Darmstadt.

Der Bio-Händler Alnatura ruft bundesweit einen Räuchertofu zurück. Es handle sich um Packungen des Alnatura Räuchertofus ungekühlt, 200 Gramm mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 5. Juli 2026, wie das Darmstädter Unternehmen mitteilte. Dieser sei nicht ausreichend erhitzt worden und die Haltbarkeit könne nicht sicher gewährleistet werden. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist auf der Vorderseite aufgedruckt. 

Das Produkt ist laut Alnatura erhältlich bei:

  • Alnatura Super Natur Märkten
  • EDEKA
  • Globus
  • HIT
  • Tegut
  • Ullis Super Natur Markt (Schwerin)
  • bioaufvorrat (Onlineshop)

Alnatura habe das betroffene Produkt bereits vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden erhielten Ersatz. (dpa)

