Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
US-Schauspielerin Alyssa Milano ließ ihre Brustimplantate entfernen. (Archivbild)
US-Schauspielerin Alyssa Milano ließ ihre Brustimplantate entfernen. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
US-Schauspielerin Alyssa Milano ließ ihre Brustimplantate entfernen. (Archivbild)
US-Schauspielerin Alyssa Milano ließ ihre Brustimplantate entfernen. (Archivbild) Bild: Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
Panorama
Alyssa Milano hat ihre Brustimplantate entfernen lassen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die 52 Jahre alte Schauspielerin hat sich von Teilen in ihrem Körper befreit, die nie wirklich zu ihr gehört haben, wie sie sagt. Mit dem Schritt will sie auch Vorbild sein.

Berlin.

US-Schauspielerin und MeToo-Aktivistin Alyssa Milano hat ihre Brustimplantate entfernen lassen. Sie lasse den Körper los, der sexualisiert und missbraucht worden sei, schreibt die 52-Jährige auf der Internet-Plattform Instagram. Sie habe geglaubt, dieser Körper sei notwendig gewesen, um attraktiv, geliebt, erfolgreich und glücklich zu sein. Milano betonte, heute sei sie geliebt, weiblich, attraktiv und erfolgreich. "Nichts davon hat mit meinen Implantaten zu tun." Milano sprach von der Freude, etwas loszulassen, das sie nie wirklich als Person ausgemacht habe.

Milano postete dazu ein Foto, auf dem sie in einem Krankenhaus-Kittel und mit OP-Haube in die Kamera lächelt. Sie hoffe, ihre Tochter Bella davon zu befreien, die gleichen ungesunden Ansprüche zu fühlen wie sie selbst, erklärte die Schauspielerin. 

Milano: Verurteile nicht Implantate an sich

Gleichzeitig betonte Milano, dass viele Frauen "Freiheit und Schönheit" darin finden, wenn sie sich für Implantate entscheiden. Sie sei glücklich, dass jede Frau auf ihre eigene Weise Weiblichkeit und Schönheit finden könne. 

Die 1972 geborene Milano wurde durch die Erfolgsserie "Wer ist hier der Boss", in der sie von 1984 bis 1992 mitspielte, international bekannt. Sie hatte auch eine Hauptrolle in der Serie "Charmed – Zauberhafte Hexen".

Im Oktober 2017 postete sie einen folgenreichen Tweet mit dem Hashtag #MeToo, nämlich: "Wenn du sexuell belästigt oder angegriffen worden bist, schreibe "ich auch" (englisch: me too) als Antwort auf diesen Tweet." Unter diesem Schlagwort meldeten sich Hunderttausende weltweit zu Wort. Milano hatte den Begriff MeToo von der Aktivistin Tarana Burke aufgegriffen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
24.09.2025
3 min.
Trauer um italienische Schauspielerin Claudia Cardinale
Die Schauspielerin starb im Alter von 87 Jahren. (Archivbild)
Sie zählte zu den großen Filmikonen Italiens und machte international Karriere. Später engagierte sie sich vor allem als Aktivistin für Frauenrechte. Nun ist Claudia Cardinale mit 87 Jahren gestorben.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
17.09.2025
1 min.
"Grey's Anatomy"-Star Oh wechselt von Klinik auf Opernbühne
Die Schauspielerin Sandra Oh hat eine neue Rolle. (Archivbild)
Fans der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" kennen Sandra Oh als Ärztin Cristina Yang - aber jetzt hat die kanadische Schauspielerin eine ganz neue Rolle an einem ganz anderen Ort.
Mehr Artikel