Mit dem ZDF-Fernsehgarten macht Andrea Kiewel Station im Saarland. (Archivbild)
Mit dem ZDF-Fernsehgarten macht Andrea Kiewel Station im Saarland. (Archivbild) Bild: Gerald Matzka/dpa
Panorama
Andrea Kiewel und "ZDF-Fernsehgarten" zu Gast im Saarland
Das Industriedenkmal Völklinger Hütte wird für zwei Ausgaben zur Kulisse für die ZDF-Sendung am Sonntagmittag. Moderatorin Andrea Kiewel erwartet prominente Gäste - darunter auch einige Saarländer.

Berlin.

Der "ZDF-Fernsehgarten on tour" gibt in diesem Herbst ein Gastspiel vor beeindruckender Industriekulisse im Saarland. Moderatorin Andrea Kiewel meldet sich am 5. und 12. Oktober aus einer "einzigartigen Location", der Völklinger Hütte, wie der Fernsehsender in Mainz mitteilte. Die Live-Sendungen beginnen jeweils um 12.00 Uhr. Die Zuschauer erwarte ein Show-Spektakel mit prominenten Gästen, Musik, Tanz und Servicethemen. 

Der "ZDF-Fernsehgarten" verlässt den Mainzer Lerchenberg einmal im Jahr und gastiert in dem Bundesland, das die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit ausrichtet. Die Völklinger Hütte, ein ehemaliges Eisenwerk, wurde 1994 als erste Industrieanlage von der Unesco in den Rang Weltkulturerbe erhoben. 

Zwei Live-Sendungen unter freiem Himmel

Am 5. Oktober werden in der Show unter freiem Himmel laut ZDF unter anderem die Musiker Dick Brave (Sasha) und Alexander Eder erwartet. Eingeladen sind zudem die Sängerinnen Lena Marie Engel und Sophia. Als Saarländer sind Fernsehkoch Christian Rach und Astronaut Matthias Maurer angekündigt.

Die Ausgabe am 12. Oktober steht unter dem Motto "Schlagerparty". Als Gäste begrüße Moderatorin Kiwi dann Beatrice Egli, Nicole, Eric Philippi, Vincent Gross und viele weitere Stars, hieß es.

Einspielfilme zeigen Sehenswürdigkeiten

In der Sendung werden laut ZDF auch Sehenswürdigkeiten des Saarlands und seiner Hauptstadt Saarbrücken in Einspielfilmen präsentiert. Vorgestellt werden sie am 5. Oktober von Moderatorin Jess Schöne und am 12. Oktober von Comedian Matze Knop, Fußball-Experte Reiner Calmund sowie Sängerin Nicole. Die Saarländerin gewann 1982 den Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Lied "Ein bisschen Frieden". (dpa)

