Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich eigenen Angaben zufolge nach einer eigenen albtraumhaften Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. (Archivbild)
Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich eigenen Angaben zufolge nach einer eigenen albtraumhaften Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich eigenen Angaben zufolge nach einer eigenen albtraumhaften Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. (Archivbild)
Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich eigenen Angaben zufolge nach einer eigenen albtraumhaften Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. (Archivbild) Bild: Sebastian Gollnow/dpa
Panorama
Andrea Sawatzki: Dachte lange, dass ich nicht lieben kann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Schauspielerin und Autorin Andrea Sawatzki erzählt von Gewalt, die sie als Kind erlebt habe. Als sie erwachsen war, sah sie sich der Rolle als Mutter nicht gewachsen.

Berlin.

Die Schauspielerin Andrea Sawatzki sah sich laut eigenen Worten nach einer gewaltvollen Kindheit zunächst der Mutterrolle nicht gewachsen. "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht lieben kann. Dass ich keine Geduld habe", sagte die 62-Jährige der "Zeit". Sie habe angenommen, "nicht der richtige Mensch für eine Familie" zu sein. "Ich wollte meine ungeborenen Kinder vor einer Mutter wie mir bewahren." 

Sie sei dann aber in die Mutterrolle hineingewachsen, erzählt die Schauspielerin, die mit ihrem Schauspiel-Kollegen Christian Berkel zwei heute erwachsene Söhne hat. "Ich habe das Kind in mir gefunden und bin eine sehr liebende Mutter geworden. Und eine wahnsinnig glückliche Mutter."

Sawatzki, die sieben Jahre die schwermütige Hauptkommissarin Charlotte Sänger im Frankfurter "Tatort"-Krimi spielte, schildert in dem "Zeit"-Interview Details ihrer gewaltvollen Kindheit.

Sawatzki hat schon früher über ihre sehr schwere Kindheit gesprochen und auch erzählt, wie sie ihren später dementen Vater als Kind gepflegt habe. In ihren Romanen "Brunnenstraße" (2022) und "Biarritz" (2025) arbeitet sie die Erlebnisse auf. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
13.10.2025
2 min.
Reese Witherspoon: Wollte wegen Eltern Chirurgin werden
Oscar-Preisträgerin Reese Witherspoon wollte eigenen Angaben zufolge als Kind lange Zeit wie ihre Eltern später einmal im medizinischen Bereich arbeiten. (Archivbild)
Hollywood-Schauspielerin Reese Witherspoon wollte als Kind lange eigentlich einen ganz anderen Beruf ergreifen. Geprägt wurde sie von blutigen Gesprächen am Esstisch.
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
06.08.2025
4 min.
„Biarritz“ von Andrea Sawatzki: Das Schweigen zwischen Mutter und Tochter
Andrea Sawatzkis neuer Roman „Biarritz“.
Das Buch ist schonungslos und authentisch: Andrea Sawatzkis neuer Roman „Biarritz“ ist dennoch eine Liebesgeschichte
Ute Krebs
Mehr Artikel