Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden.
Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden. Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa
Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden.
Mehrere Menschen sind bei einem Angriff in einem Zug in England verletzt worden. Bild: Chris Radburn/PA Wire/dpa
Panorama
Angriff in Zug in England - Was wir wissen und was nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Menschen wurden bei einem Angriff in einem Zug schwer verletzt. Noch sind viele Fragen offen.

Huntingdon.

In einem Zug nahe der englischen Stadt Huntingdon sind Fahrgäste angegriffen worden. Mehrere Menschen wurden verletzt. Was wir wissen - und was nicht:

Was wir wissen

  • Ort und Zeit: Der Angriff ereignete sich am Samstagabend in einem Zug auf dem Weg von Doncaster nach London, als der Zug in der Nähe der Stadt Huntingdon (Grafschaft Cambridgeshire) unterwegs war. Die Polizei wurde um 19.42 Uhr Ortszeit alarmiert.
  • Opfer: Zehn Menschen waren am Abend ins Krankenhaus gebracht worden. Zunächst ging die Polizei davon aus, dass sich neun von ihnen in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden, wie Superintendent John Loveless sagte. Fünf Menschen konnten inzwischen entlassen werden. Ein Mensch befindet sich weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand, zunächst waren es zwei gewesen. Den Angaben zufolge handelt es sich bei dem Schwerverletzten um einen Mitarbeiter der Bahn, der versucht hat, den Angreifer aufzuhalten. Seine Handlungen seien "heldenhaft" gewesen, teilte die Polizei mit. Eine weitere Person hatte ebenfalls ein Krankenhaus aufgesucht, insgesamt waren also elf Menschen zumindest kurzfristig in einer Klinik.
  • Festnahmen: Zwei Männer wurden von bewaffneten Einsatzkräften am Bahnhof Huntingdon innerhalb weniger Minuten wegen des Verdachts des versuchten Mordes festgenommen, als der Zug dort gestoppt wurde: ein 32-Jähriger und ein 35-Jähriger. Letzter wurde ohne weitere Maßnahmen wieder freigelassen, wie es am Sonntagabend hieß. Er war durch Zeugenhinweise irrtümlich in Verdacht geraten. 
  • Der 32-Jährige bleibt wegen des Verdachts des versuchten Mordes in Haft. Er ist in Großbritannien geboren und hat einen Migrationshintergrund.
  • Tatwaffe: Am Sonntagabend teilte die Polizei mit, ein Messer am Tatort sichergestellt zu haben.
  • Ermittlungen: In der Nacht wurde die britische Anti-Terror-Polizei hinzugezogen, zunächst wurden aber keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv bekannt. Das sei eine Ermittlung der British Transport Police, sagte Superintendent Loveless am Sonntag.
  • Reaktionen: Premierminister Keir Starmer nannte den Angriff einen "schrecklichen" und "zutiefst beunruhigenden Vorfall". Innenministerin Shabana Mahmood zeigte sich "zutiefst bestürzt" und auch König Charles und seine Frau Camilla zeigten sich "zutiefst entsetzt und schockiert".
  • Einsatzlage: Ein Großaufgebot an Polizei und Rettungskräften war im Einsatz. Der Bahnhof Huntingdon wurde vorübergehend gesperrt.

Was wir nicht wissen:

  • Motiv: Hinweise auf einen Terrorangriff gab es zunächst nicht, wie es hieß, das Motiv war unbekannt.
  • Hinweise auf weitere Beteiligte: Es gibt derzeit keine Hinweise auf weitere Täter neben dem 32-jährigen Verdächtigen. Durch Zeugenhinweise war ein 35-Jähriger zunächst irrtümlich ebenfalls in Verdacht geraten. Die Ermittlungen konnten aber keine Beteiligung des 35-Jährigen bestätigen.
  • Ablauf: Der exakte Ablauf des Angriffs im Zug war zunächst unklar. Spezialisierte Ermittler befassen sich nun mit den weiteren Ermittlungen zum Ablauf und dem Hintergrund des 32 Jahre alten Tatverdächtigem.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
02.11.2025
2 min.
Nur noch ein Tatverdächtiger nach Attacke in Zug in England
Am Bahnhof der Stadt Huntingdon dauern die Ermittlungen an.
Nachdem mehrere Menschen in einem Zug nahe Huntingdon niedergestochen wurden, bleibt ein 32-Jähriger in Haft. Ein zweiter Festgenommener wird freigelassen. Die Polizei gibt ein Update.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
01.11.2025
2 min.
Mehrere Menschen im Zug in England niedergestochen
Mehrere Menschen wurden in einem Zug in England verletzt. (Symbolbild)
Am Abend kommt es in einem Zug in England zu einem folgenschweren Vorfall. Nach ersten Angaben gibt es mehrere Verletzte - und auch der britische Premierminister äußert sich.
18:00 Uhr
3 min.
Angriff auf Grünen-Wahlkämpfer in Chemnitz: Angeklagter kommt nun doch ohne Strafe davon
Im Europa- und Kommunalwahlkampf 2024 wurden zahlreiche Wahlplakate zerstört.
Im Europawahlkampf 2024 soll ein 35-Jähriger gegenüber einem Grünen-Wahlkämpfer handgreiflich geworden sein. Das Landgericht kassierte nun eine Verurteilung des Mannes aus erster Instanz.
Benjamin Lummer
Von Jens Eumann
3 min.
18:07 Uhr
3 min.
Bund vs. Ärzte: Wer darf sagen: Du lebst, du stirbst?
Meinung
Redakteur
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichtes hat Regeln aus dem Infektionsschutzgesetz gekippt. Dabei hatten fünf der acht Richter den Bund 2021 erst aufgefordert zu handeln.
Ärzte sehen sich durch das jüngste Urteil im Triage-Streit bestätigt, aber das ethische Dilemma bleibt.
Jens Eumann
Mehr Artikel