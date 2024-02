Angriff mit ätzender Substanz: Mehrere Verletzte in London

In der britischen Hauptstadt werden mehrere Menschen behandelt, weil sie bei einem Angriff mit einer Chemikalie in Berührung kommen. Darunter ist eine Mutter mit zwei Kindern.

London.

Bei einem Angriff mit einer ätzenden Substanz sind in London eine Frau und ihre zwei Kinder verletzt worden. Zudem zogen sich neun weitere Menschen Verletzungen zu, darunter Passanten, die den Opfern nach dem Vorfall am Mittwochabend helfen wollten, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte.