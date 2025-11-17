Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Deutsche Kliniken haben laut der KKH hohe Sicherheits- und Hygienestandards. (Symbolbild)
Deutsche Kliniken haben laut der KKH hohe Sicherheits- und Hygienestandards. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Deutsche Kliniken haben laut der KKH hohe Sicherheits- und Hygienestandards. (Symbolbild)
Deutsche Kliniken haben laut der KKH hohe Sicherheits- und Hygienestandards. (Symbolbild) Bild: Marijan Murat/dpa
Panorama
Angst vor Krankenhaus-Behandlungen rückläufig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Angst vor einer Klinik-Behandlung ist dennoch weiterhin verbreitet. Wovor sich die Menschen am häufigsten sorgen und was sie tun können.

Hannover.

Die Angst vor Behandlungen im Krankenhaus ist rückläufig. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Krankenkasse KKH in Hannover hervor. Demnach ist noch etwa einer von vier Befragten betroffen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war es den Angaben nach noch rund einer von drei Befragten.

Die Angst sei dabei im Schnitt bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. Mehr als die Hälfte der Befragten nannte als Begründung schlechte eigene Erfahrungen. Zwei von fünf Befragten sagten zudem, Schlechtes gehört zu haben. Für die repräsentative Erhebung wurden bundesweit 1.879 Menschen zwischen 18 und 70 Jahren von Ende Juli bis Ende August befragt.

Größte Sorgen vor Infektionen

Die Befragten sorgen sich den Angaben zufolge am meisten vor der Infektion mit Krankenhauskeimen. Auch notwendige Operationen und Komplikationen bei der Narkose zählen zu den meistgenannten Sorgen.

Um Zweifel abzubauen, rät Vijitha Sanjivkumar von der KKH, sich vor einem Aufenthalt im Krankenhaus ausführlich zu informieren und offene Fragen mit dem behandelnden Arzt oder der Ärztin zu besprechen. "Denn wer weiß, was auf ihn zukommt, fühlt sich sicherer." 

Zudem sollten Patienten aufmerksam sein und Klinikpersonal auf mögliche Fehler und Verwechslungen - etwa wenn man mit einem falschen Namen angesprochen wird - hinweisen. Generell seien Sicherheits- und Hygienestandards in deutschen Krankenhäusern aber hoch, betonte sie. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:25 Uhr
5 min.
Schwarz-Rot im Rentenstreit – Sinken die Renten?
SPD-Arbeitsministerin Bärbel Bas ist das Niveau der Rente wichtig. (Archivfoto vom Koalitionsausschuss)
Soll die Rente in Deutschland sinken? Diese brisante Frage steckt hinter dem erbitterten Koalitionsstreit über die Rente – aber nicht nur.
Basil Wegener und Lilli Förter, dpa
16.11.2025
2 min.
Umfrage: Sicherheit auf Weihnachtsmärkten treibt viele um
Sorgen vor Anschlägen auf Weihnachtsmärkten beschäftigen laut einer Umfrage rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland. (Archivbild)
Heimelige Märkte, aber Sorgen vor Anschlägen: Seit den Anschlägen in Berlin und Magdeburg liegt ein Schatten auf dem Vergnügen vor dem Fest. So geht es den Menschen mit der abstrakten Bedrohung.
27.10.2025
4 min.
"Glücksatlas": Wie es um die Lebensfreude bestellt ist
Laut einer Umfrage sind Menschen in Hamburg am zufriedensten. (Symbolbild)
Fast jeder Zweite in Deutschland ist laut einer neuen Befragung hochzufrieden – dennoch gibt es Gründe zum Klagen. Weshalb?
Christian Thiele, dpa
16.11.2025
3 min.
Schnäppchenjagd im Erzgebirge: Schlange stehen für erzgebirgische Volkskunst
Großer Andrang herrschte am Samstag wieder beim Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg.
Seit acht Jahren gibt es den vorweihnachtlichen Flohmarkt im Erzhammer in Annaberg-Buchholz. Warum dieses Mal sogar 30 Minuten früher gestartet wurde.
André März
13:37 Uhr
1 min.
Verendeter Zwergwal aus Hafen in Cuxhaven geborgen
Im Hafen von Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal entdeckt. (Symbolfoto)
In Cuxhaven wurde ein toter Zwergwal gefunden. Weil es stark verwest war, bleibt eine Frage offen.
16.11.2025
3 min.
Video zeigt rätselhaftes Flugobjekt bei Absturz im Vogtland: Was bislang bekannt ist
Augenzeugen filmten den Absturz.
Seit Sonntagabend wird im Vogtland nach einem abgestürzten Objekt gesucht. Ein Augenzeuge hat den Absturz gefilmt.
Florian Wißgott
Mehr Artikel