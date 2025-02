Anna Burkhardt erschafft Torten aus Wurst

Salzig statt süß, fest statt weich: Diese Kreationen überraschen beim ersten Biss. Die junge Frau sagt über ihre Wursttorten: Das sind Kalorienbomben.

Mannheim.

Anna Burkhardt aus Mannheim stellt Wursttorten her. Ihr Klassiker - die Weißwursttorte - besteht aus Weißwurst, Pumpernickel mit Frischkäse, Petersilie und süßem Senf. Dank cremigem Frischkäse, Lebensmittelfarbe und der Kreativität der studierten Wirtschaftsinformatikerin sehen die Kreationen wie süße Torten aus.

Die Torten verkauft die 29-Jährige, die aus Russland stammt und 2019 nach Deutschland kam, in der familieneigenen Metzgerei. Ihr Mann Philipp ist Metzgermeister und führt mit seinem Vater das Geschäft.

Die Idee entstand, als Freunde für ihre Hochzeit ein besonderes Essen haben wollten. Es sollte sich schön anrichten lassen, aber nicht süß sein, wie Burkhardt erzählt. Ihr Vorschlag: eine Wursttorte.

"Wirklich Geschmackssache"

Die Reaktionen der Hochzeitsgäste auf ihre erste Kreation? "Manche haben gesagt: Super, wirklich lecker. Manche haben gesagt: Nicht so meine Sache", erzählt die junge Frau. "Es ist wirklich Geschmackssache, man muss das mögen oder nicht."

Rosen aus Salami oder Käse

Kunden können demnach 19 Wurst- oder Pastetenarten mit fünf verschiedenen Brotsorten kombinieren und sich weitere Zutaten sowie die Dekoration wünschen.

Die Torten mit einem Durchmesser von 20 Zentimeter (Preis: 69 Euro) werden unter anderem mit Röschen aus Salami oder Käse sowie Basilikumblättern und essbaren Blüten verziert. Für die Zubereitung einer Torte braucht Burkhardt etwa eine Stunde, wie sie sagt.

"Es ist eine Kalorienbombe", sagt Anna Burkhardt. "Also abnehmen kann man nicht, wenn man so was isst." (dpa)