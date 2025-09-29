Antisemitismus-Debatte - Böhmermann sagt Rapper-Auftritt ab

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab.
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Wolfram Weimer kritisiert, das Rapper Chefket an einer Veranstaltung des Hauses der Kulturen der Welt teilnehmen soll. (Archivbild)
Wolfram Weimer kritisiert, das Rapper Chefket an einer Veranstaltung des Hauses der Kulturen der Welt teilnehmen soll. (Archivbild) Bild: Michael Kappeler/dpa
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab.
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab. Bild: Annette Riedl/dpa
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab.
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab. Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Wolfram Weimer kritisiert, das Rapper Chefket an einer Veranstaltung des Hauses der Kulturen der Welt teilnehmen soll. (Archivbild)
Wolfram Weimer kritisiert, das Rapper Chefket an einer Veranstaltung des Hauses der Kulturen der Welt teilnehmen soll. (Archivbild) Bild: Michael Kappeler/dpa
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab.
Jan Böhmermann sagt den Auftritt von Rapper Chefket bei seiner Ausstellung „Die Möglichkeit der Unvernunft“ in Berlin wegen Antisemitismus-Vorwürfen ab. Bild: Annette Riedl/dpa
Panorama
Antisemitismus-Debatte - Böhmermann sagt Rapper-Auftritt ab
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Ausstellung "Die Möglichkeit der Unvernunft" von Jan Böhmermann war ein Rap-Konzert geplant. Dagegen gab es Protest wegen Antisemitismus-Vorwürfen. Auch der Termin 7. Oktober sorgte für Unmut.

Berlin.

Der geplante Auftritt des Rappers Chefket bei einer Ausstellung des TV-Moderators und Satirikers Jan Böhmermann in Berlin ist wegen einer Debatte um Antisemitismus-Vorwürfe von den Veranstaltern abgesagt worden. "Wir sehen und hören den Einspruch insbesondere auch von jüdischer Seite gegen den Konzertabend am 7. Oktober 2025. Diesen Einspruch nehmen wir ernst", hieß es in einer Mitteilung von Jan Böhmermann und seiner Gruppe Royale sowie dem Haus der Kulturen der Welt (HKW) als Veranstaltungsort. 

"Er ist Anlass für uns, die Veranstaltung, deren Integrität wir nicht mehr garantieren können, an diesem Tag abzusagen." Die klare Haltung von Böhmermann und dem HKW zu Fragen des Antisemitismus sei öffentlich bekannt und hinreichend dokumentiert. "Am zweiten Jahrestag des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023 soll keine von uns präsentierte Veranstaltung daran auch nur den geringsten Zweifel lassen."

Zweiter Jahrestag des Terrorangriffs

Am 7. Oktober 2023 hatten Terroristen der Hamas und anderer Organisationen in Israel ein Massaker verübt, bei dem rund 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt worden waren. Das Ereignis löste den Gaza-Krieg mit Zehntausenden getöteten Palästinensern aus.

Böhmermann und HKW betonten, dass sie die Sorge wegen des zunehmenden Antisemitismus und der rassistisch motivierten Gewalt in Deutschland teilen würden. Man glaube aber, dass der künstlerische Austausch auch und gerade in diesem Zusammenhang wichtig sei. "Unsere Arbeit und Hoffnung gilt daher weiterhin der Möglichkeit eines offenen Dialogs, in dem viele Standpunkte friedlich, gleichzeitig und in gegenseitigem Respekt Gehör finden können."

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hatte die geplante Veranstaltung mit Chefket in der Bundeseinrichtung Haus der Kulturen der Welt scharf kritisiert. Der Rapper trage auf Fotos ein T-Shirt mit einem Motiv des gewünschten Staates Palästina ohne Israel, so der Vorwurf. Dieses Motiv sei nach Ansicht der Bundesregierung als antisemitisch zu betrachten. 

Weimer hatte den HKW-Intendanten zum Eingreifen aufgefordert. Der verwies auf Böhmermanns künstlerische Freiheit und klare Haltung zur Frage des Antisemitismus. 

Rapper Chefket schweigt vorerst

Böhmermann äußerte sich am Samstag bei einer Pressekonferenz zum Beginn seiner Ausstellung "Die Möglichkeit der Unvernunft". Mit Blick auf mögliche Antisemiten bei der Veranstaltung sagte er: "Wenn hier das Existenzrecht Israels geleugnet wird oder der Holocaust, dann schnappe ich mir Wolfram Weimer, hake mich ein und boxe die von der Bühne."

Der Rapper Chefket und sein Management antworteten bis Montagvormittag nicht auf eine Anfrage zu dem Thema. 

Die Ausstellung "Die Möglichkeit der Unvernunft" von Böhmermann ("ZDF Magazin Royale") soll bis 19. Oktober gezeigt werden. Geplant sind auch Konzerte, Shows, TV-Aufzeichnungen und Gesprächsrunden. Für den 8. Oktober ist Kulturstaatsminister Weimer selbst als Gesprächsgast zum Thema "Technik killt Kultur?" angekündigt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
27.09.2025
5 min.
Strenges Handyverbot bei Böhmermanns Unvernunft-Schau
Böhmermanns Ausstellung "Die Möglichkeit der Unvernunft" eröffnete in Berlin.
Zwischen Satire, Ernst und nacktem Bundeskanzler: Böhmermann zwingt Besucher zum Abschalten. Und zeigt Hass-Parolen auf Postkarten und Exponate zwischen echtem Leben und Medienwirklichkeit.
Andreas Rabenstein, dpa
08:40 Uhr
2 min.
Verbraucher zahlen weniger für Strom und Gas
Die Stromkosten für Verbraucher sind zuletzt gesunken (Archivbild)
Die Energiepreise für Verbraucher sind zuletzt gesunken. Doch im Vergleich zu den Zeiten vor dem Ukraine-Krieg bleiben immense Anstiege. Auch der Staat treibt die Kosten für Privathaushalte.
08:46 Uhr
3 min.
Frost, Sturm und schöne Herbsttage: Mit diesem Wetter-Mix startet Sachsen in den Oktober
Nachts kann es in einigen Lagen Sachsens zu Frost kommen.
Der Oktober steht vor der Tür. Der Start sieht etwas durchwachsen aus. Jedoch könnte es in der zweiten Woche bergauf gehen.
Patrick Hyslop
27.09.2025
3 min.
Böhmermann wehrt sich gegen Vorwurf
Die Reihe "Die Möglichkeit der Unvernunft" von Jan Böhmermann läuft vom 27. September bis 19. Oktober im Haus der Kulturen der Welt. (Archivbild)
Wolfram Weimer hält den Auftritt von Rapper Chefket in der Bundeseinrichtung HKW für problematisch. Kurator Böhmermann sagt, er werde Leute von der Bühne boxen, die Israels Existenzrecht leugneten.
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
Mehr Artikel