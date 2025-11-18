Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Cynthia Erivo, links, eilte Ariana Grande bei dem Vorfall in Singapur zu Hilfe. (Archivbild)
Cynthia Erivo, links, eilte Ariana Grande bei dem Vorfall in Singapur zu Hilfe. (Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Cynthia Erivo, links, eilte Ariana Grande bei dem Vorfall in Singapur zu Hilfe. (Archivbild)
Cynthia Erivo, links, eilte Ariana Grande bei dem Vorfall in Singapur zu Hilfe. (Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Panorama
Ariana Grande bei Premiere bedrängt – Fan muss ins Gefängnis
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mitten im Blitzlichtgewitter sprang ein australischer Fan über die Absperrung, stürmte auf Ariana Grande zu. Der Mann ist kein Unbekannter - und muss nun ins Gefängnis.

Singapur.

Weil er bei einer Filmpremiere in Singapur über eine Absperrung sprang und auf Sängerin Ariana Grande zulief, ist ein 26-jähriger Australier zu neun Tagen Haft verurteilt worden. Der Mann habe "aufmerksamkeitsheischend" gehandelt und sei im Irrglauben gewesen, sein Verhalten bleibe folgenlos, zitierten Medien in dem südostasiatischen Stadtstaat Richter Christopher Goh.

Der Australier, der Berichten zufolge schon bei früheren Promi-Events als Störenfried aufgefallen war, befand sich seit Freitag in Singapur in Untersuchungshaft. Er gestand, bei der Premiere von "Wicked: Teil 2" am Donnerstag öffentlich Anstoß erregt zu haben, wie der Sender Channel News Asia schrieb. 

Co-Star Cynthia Erivo als Retterin

Videos zeigen, wie er bei der Veranstaltung im Resorts World Sentosa über die Barrikade sprang, auf dem gelben Premieren-Teppich auf Grande (32) zulief, den Arm um sie legte und auf und ab sprang. Wicked-Co-Star Cynthia Erivo schritt ein, ehe Sicherheitskräfte den Mann zu Boden brachten. Die 32-jährige Grande wirkte sichtlich geschockt. Der Vorfall machte international Schlagzeilen. 

Der Mann war am 11. November als Tourist nach Singapur gereist, um die Premiere zu besuchen. Vor dem Ereignis hatte er auf Instagram geschrieben: "Das ist meine beste Freundin, Ariana Grande", und dass er davon geträumt habe, sie zu treffen. Noch in derselben Nacht veröffentlichte er nach seiner Festnahme Beiträge auf Instagram und TikTok und dankte Grande.

Schon früher als Störenfried aufgefallen

Der singapurischen Zeitung "Straits Times" zufolge ist der Mann kein Unbekannter. Demnach hatte er bereits internationale Veranstaltungen gestört, darunter ein Konzert von Katy Perry in Sydney sowie das Finale über 100 Meter bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris.

Richter Christopher Goh betonte, bisher sei der Angeklagte immer ungeschoren davongekommen - dieses Mal nicht. "Sie scheinen Aufmerksamkeit zu suchen und denken bei diesen Taten nur an sich selbst und nicht an die Sicherheit anderer", betonte er. Störung der öffentlichen Ordnung wird in Singapur mit bis zu drei Monaten Haft oder eine Geldstrafe von umgerechnet rund 1.350 Euro bestraft - oder sogar mit beidem. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
2 min.
Fußball-Sachsenklasse: Aus 3:0 wird 3:4 – Die erste Niederlage für Mega-Aufsteiger VfB Schöneck
Symbolfoto: Pixabay
Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse war es soweit: Der Tabellenführer musste in Stollberg die erste Saisonniederlage einstecken. In den letzten 20 Minuten kassierte man noch vier Gegentore.
Thomas Gräf
08:00 Uhr
4 min.
Schiffsmast in einem Unwetter: Ann-Katrin Bergers Biografie
Mit Gotham im US-Finale: Torhüterin Ann-Katrin Berger (l).
Zweimal war DFB-Keeperin Ann-Katrin Berger zuletzt Deutschlands "Fußballerin des Jahres". Wie geht es mit der 27-fachen Nationalspielerin weiter?
Ulrike John, dpa
17.11.2025
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtsbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
17.11.2025
2 min.
Darf er bei Tempo 40 auslösen? Stadt Chemnitz bessert bei neuem Blitzer vor dem Tietz nach
Streng genommen steht der neue Blitzer vor dem Tempo-40-Schild. Die Stadt will nachbessern.
Der neue Blitzer an der Bahnhofstraße steht auf einer Höhe mit dem Tempo-40-Schild. Grundsätzlich gilt aber ein Mindestabstand von 150 Metern. Wie das Rathaus nachjustiert.
Erik Anke
11.11.2025
2 min.
Jeff Goldblum: Esse seit "Wicked" kein Fleisch mehr
Hollywoodstar Jeff Goldblum isst eigenen Angaben zufolge seit seiner Rolle als Zauberer von Oz kein Fleisch mehr. (Archivbild)
Die Arbeit an den "Wicked"-Filmen hat bei Hollywoodstar Jeff Goldblum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weihnachten und Thanksgiving sehen deshalb bei ihm nun anders aus.
13.11.2025
2 min.
Ariana Grande bei "Wicked"-Premiere von Mann angegriffen
Bei der Premiere in Singapur erlebt Ariana Grande einen Schreckmoment.(Archivbild)
Ein Schreckmoment für Ariana Grande: die Schauspielerin wird in Singapur bei der Premiere ihres Films "Wicked: Teil 2" von einem Mann angegriffen. Ein Co-Star greift beherzt ein.
Mehr Artikel