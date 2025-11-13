Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei der Premiere in Singapur erlebt Ariana Grande einen Schreckmoment.(Archivbild)
Bei der Premiere in Singapur erlebt Ariana Grande einen Schreckmoment.(Archivbild) Bild: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa
Cynthia Erivo kommt ihrem Co-Star Ariana Grande bei einem Vorfall zur Hilfe. (Archivbild)
Cynthia Erivo kommt ihrem Co-Star Ariana Grande bei einem Vorfall zur Hilfe. (Archivbild) Bild: Millie Turner/Invision/AP/dpa
Ariana Grande bei "Wicked"-Premiere von Mann angegriffen
Ein Schreckmoment für Ariana Grande: die Schauspielerin wird in Singapur bei der Premiere ihres Films "Wicked: Teil 2" von einem Mann angegriffen. Ein Co-Star greift beherzt ein.

Los Angeles.

Bei einer Premierenfeier in Singapur ist die US-Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande (32) von einem Mann angegriffen worden. US-Medien posteten Videos von dem Vorfall, bei dem Grande mit dem Schrecken davonkam. Zu sehen ist, wie ein Mann in weißem Hemd und Shorts auf den gelben Premieren-Teppich läuft, auf Grande zustürmt, den Star an den Schultern packt und einen Arm um sie legt. Die Schauspielerin ist sichtlich geschockt. 

Grandes "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo reagiert sofort und drängt den Angreifer zur Seite. Dann greift auch Sicherheitspersonal ein. Bei dem Event waren unter anderem auch die Co-Stars Michelle Yeoh, Jeff Goldblum und Regisseur Jon M. Chu dabei. 

Angreifer postet Video

Der Angreifer wurde laut "People.com" und "Variety" schnell identifiziert. Er gibt sich selbst in seinen sozialen Medien unter dem Namen "Pyjama Man" als Troll aus. Auf Instagram postete er ein Video von dem Vorfall und schrieb dazu: "Liebe Ariana Grande, Danke, dass ich zu dir auf den gelben Teppich springen durfte". Der Mann ist demnach bei früheren Promi-Events schon als Störenfried aufgefallen. 

Grande und Erivo sind als gegensätzliche Hexen Glinda und Elphaba die Hauptdarstellerinnen in der Musical-Verfilmung. "Wicked: Teil 2" soll am 19. November in die deutschen Kinos kommen. Der erste "Wicked"-Film war Ende vergangenen Jahres ein Kino-Hit und wurde für zehn Oscars nominiert. (dpa)

