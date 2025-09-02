Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Judy Reyes kehrt als Krankenschwester Carla zurück zu "Scrubs"
Judy Reyes kehrt als Krankenschwester Carla zurück zu "Scrubs" Bild: picture alliance / dpa
Schauspieler und Drehbuchautor Zach Braff bringt "Scrubs" zurück.
Schauspieler und Drehbuchautor Zach Braff bringt "Scrubs" zurück. Bild: Evan Agostini/AP/dpa
Judy Reyes kehrt als Krankenschwester Carla zurück zu "Scrubs"
Judy Reyes kehrt als Krankenschwester Carla zurück zu "Scrubs" Bild: picture alliance / dpa
Schauspieler und Drehbuchautor Zach Braff bringt "Scrubs" zurück.
Schauspieler und Drehbuchautor Zach Braff bringt "Scrubs" zurück. Bild: Evan Agostini/AP/dpa
Panorama
Auch Krankenschwester Carla bei "Scrubs"-Neuauflage dabei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Krankenhaus-Comedy "Scrubs" kommt zurück. Jetzt steht fest, dass neben den Hauptdarstellern auch eine wichtige Nebenrolle wieder mit einem bekannten Gesicht besetzt wird.

Los Angeles.

Nachdem schon im Juli eine Neuauflage der Ärzte-Comedy "Scrubs" angekündigt wurde, steht jetzt fest, dass ein weiteres bekanntes Gesicht zurückkehrt: Oberschwester Carla Espinosa, gespielt von Judy Reyes (57), wird ebenfalls wieder an Bord der Serie sein. Sie verstärkt Zach Braff (50) in der Rolle als John Dorian (J.D.) und Donald Faison (51) als Chirurg Christopher Turk. Die Wiederverpflichtung von Reyes war wegen einer parallel laufenden Hauptrolle in der Crime-Comedy "High Potential" zunächst unklar, berichtet die US-Entertainmentseite "Deadline".

Braff und der US-Sender ABC hatten sich im Mai auf einen Deal für eine Neuauflage der Serie geeinigt. Sie lief in den USA in den Jahren 2001 bis 2010 zunächst für sieben Staffeln bei NBC und später bei ABC, dort soll auch die Neuauflage gezeigt werden. In Deutschland hatte ProSieben die Comedy ausgestrahlt. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
2 min.
Ex-"Superman" will in den USA Migranten abschieben helfen
US-Schauspieler Dean Cain war "Superman" in einer US-TV-Serie der 1990er Jahre. (Archivbild)
Einst kämpfte er in einer "Superman"-TV-Serie gegen Schurken. Jetzt will US-Schauspieler Dean Cain helfen, die umstrittene Abschiebepolitik von Präsident Donald Trump umzusetzen.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
26.08.2025
2 min.
Nach Festnahme von Lil Nas X: Anklage wegen Körperverletzung
Die Staatsanwaltschaft in LA erhebt schwere Vorwürfe gegen den Rapper. (Archivbild)
Ein bizarrer Vorfall im nächtlichen Los Angeles bringt den Rapper Lil Nas X in die Schlagzeilen. Nun muss sich der Sänger wegen Vorwürfen der Körperverletzung bei seiner Festnahme verantworten.
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
Mehr Artikel