Aufflackernde Frühlingsgefühle am Karnevalssamstag

Nach dem Dauerregen gibt es in einigen Regionen Deutschlands einen Vorgeschmack auf die kommende Jahreszeit. Die Freude über Sonnenschein wird aber nur kurz währen.

Offenbach.

Am Karnevals-Wochenende können in Deutschland Frühlingsgefühle aufflackern. Für Samstag kündigte der Deutsche Wetterdienst in Offenbach für mehrere Regionen Sonnenschein und milde Temperaturen an. Es wird nur ein kurzes Glück, bereits am Sonntag soll es immer mal wieder regnen. Aber ein Wintereinbruch ist weiterhin nicht in Sicht.