Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tschüss, Tatort: Stefanie Reinsperger hatte ihren letzten Auftritt in der Dortmunder Ausgabe der Krimireihe bereits. Gezeigt wird die Folge aber erst 2026. (Archivbild)
Tschüss, Tatort: Stefanie Reinsperger hatte ihren letzten Auftritt in der Dortmunder Ausgabe der Krimireihe bereits. Gezeigt wird die Folge aber erst 2026. (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Tschüss, Tatort: Stefanie Reinsperger hatte ihren letzten Auftritt in der Dortmunder Ausgabe der Krimireihe bereits. Gezeigt wird die Folge aber erst 2026. (Archivbild)
Tschüss, Tatort: Stefanie Reinsperger hatte ihren letzten Auftritt in der Dortmunder Ausgabe der Krimireihe bereits. Gezeigt wird die Folge aber erst 2026. (Archivbild) Bild: Henning Kaiser/dpa
Panorama
Ausermittelt: Dortmunder "Tatort"-Kommissarin hört auf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2012 gibt es den Dortmunder "Tatort", einige Akteure haben sich bereits verabschiedet, darunter die Ermittlerinnen Aylin Tezel und Anna Schudt. Nun steht der nächste Abschied an.

Dortmund.

Nach fünf Jahren und elf Krimi-Auftritten ist Schluss: Die Österreicherin Stefanie Reinsperger verlässt die Dortmunder "Tatort"-Filmreihe auf eigenen Wunsch. Sie ist seit 2021 als Ermittlerin Rosa Herzog an der Seite von Peter Faber (Jörg Hartmann) zu sehen. Der kürzlich abgedrehte "Tatort"-Film namens "Schmerz" soll im ersten Quartal 2026 ausgestrahlt werden, wie der WDR mitteilte. 

"Es fällt mir nicht leicht, Rosa loszulassen und ich werde sie noch eine ganze Weile im Herzen mittragen", wird die 37-Jährige zitiert. Sie werde sich künftig auf andere Film- und Fernsehproduktionen sowie auf ihre Arbeit am Wiener Burgtheater konzentrieren, wo sie seit 2024 ein festes Engagement hat. Sie freue sich auf neue Projekte und Rollen, sagt Reinsperger.

Ihre Pläne fürs Theater

In der 2012 gestarteten "Tatort"-Reihe aus Dortmund war sie die Nachfolgerin von Aylin Tezel als Kriminalhauptkommissarin, in Reinspergers erstem Fall "Heile Welt" ging es um eine ermordete Schwangere in einer Hochhaussiedlung. In Reinspergers letztem Auftritt als Dortmunder Ermittlerin in der Folge "Schmerz", die nächstes Jahs ausgestrahlt wird, wird in Mordfällen ermittelt, deren Motive bis in die Jugoslawienkriege der 90er Jahre zurückreichen. 

Auf der Bühne des Wiener Burgtheaters wird sie künftig mit ganz anderen Themen auftreten, etwa in Peter Handkes "Selbstbezichtigung" und im Monolog "Elisabeth!" von Mareike Fallwickl, in welchem sie die frühere österreichische Kaiserin Sisi spielt und dabei einen feministischen Blick auf die historische Figur wirft. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:28 Uhr
2 min.
Haus bauen im Erzgebirge: Wolkenstein lädt zu Info-Veranstaltung im Baugebiet Hüttenbach
Wolkensteins Bürgermeister Wolfram Liebing ist am Freitag mit vor Ort.
Noch sind viele Flächen frei, doch erste Grundstücke sind verkauft. Am Freitag erhalten Bauinteressierte Details zu Grundstücken, Hausbau und Infrastruktur.
Mike Baldauf
27.08.2025
2 min.
Corinna Harfouch 2026 zum letzten Mal im Berliner "Tatort"
Es bleibt bei ihrem "Tatort"-Ausstieg: Schauspielerin Corinna Harfouch. (Archivbild)
Schauspielerin Harfouch will nicht noch "im Rollstuhl die Verbrecher jagen": Der Zeitplan für den Abgang von TV-Kommissarin Susanne Bonard steht. Der Tod eines Obdachlosen wird der Abschluss sein.
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
25.08.2025
4 min.
„Tatort“ Dortmund: Stefanie Reinsperger steigt aus – nach Rick Okon nächster Abgang
Stefanie Reinsperger verabschiedet sich von ihrer Rolle als Hauptkommissarin Rosa Herzog im Dortmunder „Tatort“.
Die Schauspielerin verabschiedet sich nach fünf Jahren als Kommissarin Rosa Herzog. Nach zahlreichen Abgängen ist heute von der einstigen Konstellation kaum mehr etwas übrig.
Maurice Querner
Mehr Artikel