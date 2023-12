Auto fährt bei Bonn gegen Bushaltestelle - 14-Jähriger tot

Tödlicher Unfall in Niederkassel bei Bonn. Ein Fahrzeug kommt von der Fahrbahn ab. Für einen 14-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät.

Niederkassel.

Ein Auto hat in Niederkassel bei Bonn einen 14-Jährigen an einer Bushaltestelle erfasst und ihn tödlich verletzt. Der Wagen sei am Samstag aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher.