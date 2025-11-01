Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort.
Mehrere Rettungskräfte eilten zu dem Unfallort. Bild: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Panorama
Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.

Münsingen.

Ein Auto hat südöstlich von Reutlingen einen 64 Jahre alten Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Zuvor hatte die Polizei bei dem Vorfall in Münsingen von mehreren Fußgängern gesprochen. Der 74-jährige Fahrer des Autos habe nach Angaben des Rettungsdiensts vermutlich ein medizinisches Problem gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Das müsse aber noch ermittelt werden.

Nachdem der Fußgänger erfasst wurde, sei der Wagen noch gegen drei stehende Fahrzeuge geprallt. In einem davon erlitt eine 60 Jahre alte Frau leichte Verletzungen. Zudem wurde die 69-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Verursachers leicht verletzt. Entgegen den ersten Erkenntnissen erlitt auch der Fahrer Verletzungen, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Einen Anschlag schließt die Polizei nach eigenen Angaben bislang aus. Der Verkehrsdienst ermittelt nun. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Auto stürzt nach Unfall in Mittellandkanal - drei Tote
Auf der Bundesstraße 4 hat es einen schweren Unfall gegeben.
Drei Tote, zwei Schwerverletzte, ein Auto im Kanal - so lautet die Bilanz des schweren Unfalls auf der B4 bei Braunschweig. Inzwischen sind Details zum Unfallhergang bekannt.
10:15 Uhr
4 min.
Spektakulärer Unfall in Döbeln: „Das Auto muss regelrecht geflogen sein“
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln hob bei einem Unfall ein Wagen offenbar regelrecht ab.
Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
10:16 Uhr
3 min.
Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg
Albert Finkenwirth – hier in einem früheren Heimspiel – war am Samstag mit acht Toren erfolgreichster Werfer des HC Fraureuth.
Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.
Anika Zimny
07:34 Uhr
1 min.
Auto erfasst Fußgängerin - 18-Jährige stirbt
Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus geflogen, wo sie starb. (Symbolbild)
Eine junge Frau wird beim Überqueren der Fahrbahn von einem Auto erfasst. Was bisher zum Unfallhergang in Zittau bekannt ist.
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
Mehr Artikel