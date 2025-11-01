Auto fährt in einen Fußgänger - vier Verletzte

In Münsingen erfasst ein Auto einen Fußgänger. Die Polizei nennt einen möglichen Grund für den Vorfall. Was bisher bekannt ist.

Münsingen. Ein Auto hat südöstlich von Reutlingen einen 64 Jahre alten Fußgänger erfasst und schwer verletzt. Zuvor hatte die Polizei bei dem Vorfall in Münsingen von mehreren Fußgängern gesprochen. Der 74-jährige Fahrer des Autos habe nach Angaben des Rettungsdiensts vermutlich ein medizinisches Problem gehabt, sagte ein Polizeisprecher. Das müsse aber noch ermittelt werden.

Nachdem der Fußgänger erfasst wurde, sei der Wagen noch gegen drei stehende Fahrzeuge geprallt. In einem davon erlitt eine 60 Jahre alte Frau leichte Verletzungen. Zudem wurde die 69-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Verursachers leicht verletzt. Entgegen den ersten Erkenntnissen erlitt auch der Fahrer Verletzungen, wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte. Sie alle wurden in Krankenhäuser gebracht.

Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen. Der schwer verletzte Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Einen Anschlag schließt die Polizei nach eigenen Angaben bislang aus. Der Verkehrsdienst ermittelt nun. (dpa)