Auto fährt in Frankreich in Menschen vor Bar – ein Toter

Mitten in der Nacht rast ein Auto in eine feiernde Menge vor einer Bar im französischen Évreux. Panik bricht aus. Ein Mann stirbt, es gibt mehrere Verletzte. Was ist über den Vorfall bekannt?

Évreux. Nach einem nächtlichen Streit in einer Bar in der französischen Stadt Évreux ist einer der Beteiligten mit einem Auto mehrfach in eine Menschenmenge vor dem Lokal gefahren. Ein Mann kam ums Leben und fünf weitere Menschen wurden verletzt, wie Bürgermeister Guy Lefrand mitteilte.

Zwei Insassen des Autos - darunter der Fahrer - und eine weitere Person wurden festgenommen. Gegen sie werde wegen Totschlags und versuchten Totschlags ermittelt, berichtete die Zeitung "Le Parisien" unter Verweis auf die Präfektur.

Nach einem Streit in der Weinbar morgens gegen vier Uhr habe der Inhaber das Lokal demnach komplett geräumt. Nach Angaben des Staatsanwalts von Évreux, Rémi Coutin, habe eine in den Konflikt verwickelte Person dann ein Auto geholt und sei rückwärts mit hoher Geschwindigkeit mehrfach in die rund 100 angetrunkenen Menschen gefahren, die vor der Bar standen. Anschließend fuhr der Wagen davon.

Als die Einsatzkräfte an dem Lokal in der 50.000-Einwohnerstadt in der Normandie eintrafen, herrschte dort große Panik. Wie der Bürgermeister dem Sender BFMTV sagte, hätte die Bar eigentlich um ein Uhr nachts bereits schließen müssen, habe sich aber wie schon oft nicht an die Vorgaben gehalten. (dpa)