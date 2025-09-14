Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drei Menschen starben bei diesem Autounfall. (Handout) Bild: ---/Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau/dpa
Bei einem Unfall in NRW starben drei Menschen. (Symbolbild) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Drei Menschen starben bei diesem Autounfall. (Handout) Bild: ---/Freiwillige Feuerwehr Bedburg-Hau/dpa
Bei einem Unfall in NRW starben drei Menschen. (Symbolbild) Bild: Lino Mirgeler/dpa
Panorama
Auto fährt in NRW gegen Baum - Drei Tote
Ein Auto kommt von der Straße ab, kracht gegen einen Baum und fängt Feuer. Alle drei Insassen sterben noch am Unfallort.

Bedburg-Hau.

Ein Auto ist im Nordwesten Nordrhein-Westfalens gegen einen Baum geprallt - drei Menschen starben. Ein Auto sei in Bedburg-Hau nach dem Überholen von der Straße abgekommen, gegen den Baum gefahren und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei mit.

Der 28 Jahre alte Fahrer sei in dem Wagen gestorben. Zwei weitere Insassen im Alter von 49 und 15 Jahren sind laut Polizei aus dem Fahrzeug geschleudert worden und ebenfalls noch an der Unfallstelle unweit der niederländischen Grenze gestorben.

Die Feuerwehr traf am Samstagabend an der Unfallstelle ein, als der Wagen den Angaben zufolge bereits komplett brannte. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer unter Atemschutz, konnten aber nach eigenen Angaben keine Menschenleben mehr retten. Eine Drohne wurde eingesetzt, um die Umgebung nach möglichen weiteren Unfallopfern abzusuchen. Dabei seien keine weiteren Personen entdeckt worden.

Die betroffene Straße war bis in die frühen Morgenstunden gesperrt. Die Angehörigen der Verstorbenen wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Essen hinzugezogen. (dpa)

