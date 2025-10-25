Auto stürzt nach Unfall in Mittellandkanal - drei Tote

Drei Tote, zwei Schwerverletzte, ein Auto im Kanal - so lautet die Bilanz des schweren Unfalls auf der B4 bei Braunschweig. Inzwischen sind Details zum Unfallhergang bekannt.

Braunschweig. Bei einem schweren Unfall bei Braunschweig ist ein Auto von einer Brücke in den Mittellandkanal gestürzt - drei Menschen kamen dabei ums Leben. Zwei weitere wurden schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Laut Polizei waren die drei Toten Insassen eines Autos, das zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Autos rechts überholte und touchierte. Anschließend krachte der Wagen in die Leitplanke und geriet in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem schwarzen Pkw zusammenstieß, das Brückengeländer durchschlug und in den Kanal stürzte. Die drei Insassen des Autos starben noch an der Unfallstelle.

Fahrer entzog sich wenige Minuten vorher einer Polizeikontrolle

Die beiden Personen aus dem Fahrzeug, mit dem der Unfallwagen frontal zusammenstieß, wurden verletzt: eine schwer, die andere lebensgefährlich. Letztere kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Nähere Angaben zur Identität der Opfer machte die Polizei zunächst nicht. Insgesamt waren laut Polizei fünf Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. Bild: Christian Brahmann/dpa Rettungskräfte sind am Unfallort im Einsatz. Bild: Christian Brahmann/dpa

Wie die Polizei später mitteilte, entzog sich der Unfallfahrer wenige Minuten vor dem Unglück einer Polizeikontrolle. Demnach gaben Beamte dem Fahrzeug auf der A2 ein Haltesignal, dem der Fahrer aber nicht Folge leistete. Daraufhin geriet das Fahrzeug außer Sichtweite.

Ob die Polizei die Verfolgung aufnahm, blieb zunächst unklar. Nur etwa zehn Minuten später erreichten die Polizei nach eigenen Abgaben mehrere Notrufe wegen des schweren Unfalls. Auf Bildern von der Unfallstelle war ein völlig zerstörter schwarzer Pkw zu sehen. Das Dach des Wagens ist größtenteils abgerissen.

Unfallwagen am Abend aus dem Kanal geborgen

Am späten Abend wurde das Auto aus dem Mittellandkanal geborgen, auf dem der Schiffsverkehr zeitweise eingestellt worden war. Für die Bergung war ein Spezialschiff aus Hannover geholt worden.

Am Samstagabend wurde mit Hilfe eines Kranfahrzeugs das Auto aus dem Mittellandkanal geborgen. Bild: Stefan Sobotta/dpa Am Samstagabend wurde mit Hilfe eines Kranfahrzeugs das Auto aus dem Mittellandkanal geborgen. Bild: Stefan Sobotta/dpa

Die Bundesstraße 4 war im Bereich Mittellandkanal und dem Ende der Autobahn 391 zeitweise voll gesperrt, teilte die Polizei mit. (dpa)