Autofahrer verliert vor Eisdiele Kontrolle - fünf Verletzte

Ein Auto fährt in Friedrichstadt in den Sitzbereich vor einer Eisdiele und gegen einen Baum. Fünf Menschen werden verletzt. Der Fahrer hatte die Kontrolle verloren.

Friedrichstadt.

Ein Autofahrer hat in Nordfriesland laut Polizei die Kontrolle über seinen Wagen verloren und fünf Passanten verletzt. Der Mann, Mitte 70, sei in Friedrichstadt mit seinem Fahrzeug zunächst in die Bestuhlung vor einer Eisdiele gefahren und dann gegen einen Baum, sagte ein Polizeisprecher.