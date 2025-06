Autofahrern droht am Wochenende langes Warten in der Hitze

Vor allem im Süden Deutschlands könnte es auf den Straßen wieder voll werden - bei hohen Temperaturen. Was der ADAC für die Wartezeit im eigenen Wagen empfiehlt.

München.

Vor allem im Süden Deutschlands müssen sich Autofahrer am Wochenende wieder auf Staus einstellen - bei voraussichtlich hohen Temperaturen. In Bayern und Baden-Württemberg gingen die Pfingstferien in die zweite Woche, während in Italien und Schweden schon die Sommerferien starteten, teilte der ADAC mit. Daher gehe man von starkem Reiseverkehr und besonderer Staugefahr aus - gen Süden und in Richtung Ostsee.