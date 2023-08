Autorin will mehr Beteiligung an Schweigers Kinohits

Die romantischen Komödien "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" lockten 2008 und 2010 Millionen Besucher ins Kino und bescherten Til Schweiger hohe Gewinne. Daran mehr als bisher teilhaben will die Drehbuchautorin.

Berlin.

In dem seit 2018 andauernden Rechtsstreit um eine höhere Beteiligung einer Drehbuchautorin an den Gesamteinnahmen aus Til Schweigers Kinohits "Keinohrhasen" und "Zweiohrküken" soll in drei Wochen eine Entscheidung verkündet werden. Das Berliner Landgericht verschob den für den 30. August geplanten Termin auf den 20. September.