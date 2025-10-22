Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Tschechien wurde ein Autowrack mit menschlichen Überresten in einem Stausee entdeckt. (Symbolbild)
In Tschechien wurde ein Autowrack mit menschlichen Überresten in einem Stausee entdeckt. (Symbolbild) Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa
Panorama
Autowrack mit menschlichen Überresten im Stausee entdeckt
Ein extrem niedriger Wasserstand legt am Lipno-See in Südböhmen nicht nur versunkene Gebäude frei: Wenige Meter von einem Fähranleger entfernt taucht ein Auto mit menschlichen Überresten auf.

Cerna v Posumavi.

Gruseliger Fund in Tschechien: Im Lipno-Stausee haben Polizeitaucher ein Autowrack mit menschlichen Überresten gefunden. Wie die Behörden am Mittwoch miteilten, handelt es sich um ein Fahrzeug mit österreichischem Kennzeichen, nach dem seit zehn Jahren gesucht wurde. Der Fund könne mit dem Fall von zwei seither als vermisst gemeldeten Menschen zusammenhängen, sagte eine Polizeisprecherin der Agentur CTK. "Wir werden alles untersuchen und überprüfen", fügte sie hinzu.

Soldaten entdeckten Wrack bei Übung

Das Auto wurde mit einer Winde ans Ufer gezogen. Soldaten, die zu einer Übung an dem See waren, hatten den ersten Hinweis auf das Wrack gegeben. Der Fundort liegt nur rund 20 Meter von einem Fähranleger entfernt auf dem Gebiet der Gemeinde Cerna v Posumavi. Aufgrund ausbleibender Niederschläge herrscht am Lipno-See in Südböhmen derzeit ein extrem niedriger Wasserstand. Selbst Gebäude längst versunkener Orte kommen wieder zum Vorschein. Mit einer Fläche von 48,7 Quadratkilometern ist der südböhmische Stausee der größte in Tschechien. Im Sommer zieht er viele Urlauber aus dem In- und Ausland an. (dpa)

