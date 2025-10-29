Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Münster "Tatort" spielt Axel Prahl die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel. (Archivbild)
Im Münster "Tatort" spielt Axel Prahl die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Im Münster "Tatort" spielt Axel Prahl die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel. (Archivbild)
Im Münster "Tatort" spielt Axel Prahl die Rolle des Hauptkommissars Frank Thiel. (Archivbild) Bild: Rolf Vennenbernd/dpa
Panorama
Axel Prahl denkt beim "Tatort" nicht ans Aufhören
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schauspieler sieht für seine Rolle noch viele Jahre - dahinter steckt simple Mathematik.

München/Münster.

Schauspieler Axel Prahl (65) denkt bei seiner Paraderolle als Hauptkommissar Frank Thiel im "Tatort" Münster noch lange nicht ans Aufhören. "Frank Thiel ist im Film 55", sagte er der Zeitschrift "Bunte". "Das dauert noch zwölf Jahre bis zu seiner Pensionierung."

Im Gespräch mit der Zeitschrift schwärmt Prahl über seine Frau Silja, mit der er seit elf Jahren verheiratet ist. Sie sei "irrsinnig intelligent, warmherzig, unglaublich hübsch und verfügt über einen fantastischen Humor", sagte er. Im Vergleich zu seiner "Tatort"-Figur habe er es in der Liebe "viel besser getroffen". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
29.10.2025
2 min.
Rebecca Mir wechselt zu RTL
Moderatorin Rebecca Mir wechselt von ProSieben zu RTL (Archivbild).
Erst kürzlich kündigte sie ihren Abschied von der ProSieben-Sendung "taff" an. Nun steht fest: Rebecca Mir verstärkt ab 2026 das Moderationsteam des RTL-Magazins "Exclusiv" neben Frauke Ludowig.
29.10.2025
2 min.
Bill Kaulitz macht beim großen Krimi-Dinner der ARD mit
Bill Kaulitz darf bald in der ARD als Partyplaner bei einem Krimi-Dinner schalten und walten. (Archivfoto)
Eine überraschende Personalie: Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz wird sich als "Partyplaner" in das geplante Fernseh-Event "Tödliches Spiel – Das Live-Krimi-Dinner" der ARD einschalten.
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel