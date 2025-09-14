Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen.
Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin kommt es zu Verspätungen und Zugausfällen. Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Panorama
Bahnverkehr Hannover-Berlin bis Montagnachmittag gestört
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bahnreisende brauchen starke Nerven: Auf der wichtigen Strecke zwischen Hannover und Berlin kommt es zu Verspätungen und Ausfällen.

Lehrte/Berlin.

Nach einem Brand an einem Stellwerk müssen Bahnreisende zwischen Hannover und Berlin noch bis Montagnachmittag mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. ICE- und IC-Züge in Richtung Berlin werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um rund 25 Minuten, wie die Bahn mitteilte. 

Züge aus Berlin in Richtung Hannover fahren demnach überwiegend wie gewohnt, kommen aber mit leichten Verzögerungen an. In beiden Richtungen fallen zudem einzelne Verbindungen aus. Auch IC-Züge zwischen Hannover und Magdeburg werden umgeleitet und verspäten sich dadurch um rund 25 Minuten, wie die Bahn weiter mitteilte.

Was war die Ursache für den Brand?

Am Samstag hatte ein Sicherungskasten eines Stellwerks in Lehrte bei Hannover gebrannt. In der Folge war der Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Die Bahn sprach von Vandalismus. Nach Angaben der Polizei ist die Brandursache jedoch noch unklar. Der Kriminaldauerdienst habe Spuren gesichert und den Sicherungskasten abgebaut, sagte eine Polizeisprecherin. Ergebnisse der Untersuchungen werden im Laufe des Montags erwartet. (dpa)

15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
13.09.2025
3 min.
Umleitungen auf Strecke Hannover-Berlin dauern nach Brand an
Auf der Bahnstrecke Hannover-Berlin wird es bis Sonntag zu Verspätungen kommen.
Ein brennender Sicherungskasten in Lehrte sorgt für viele Beeinträchtigungen auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Berlin. Die Ermittler suchen nach der Ursache. Die Verspätungen dauern an.
13:54 Uhr
1 min.
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr. (Symbolbild)
Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.
13:56 Uhr
2 min.
Motocross-Sachsenmeisterschaft: Erzgebirger sichert sich beim Saisonfinale den Titel
Die Youngsters der Klasse bis 125 ccm kurz nach dem Start.
Beim 29. Ansprunger Motocross sind die letzten Punkte der Meisterschaft vergeben worden. Dabei war ein junger Venusberger so schnell unterwegs, dass ihm der große Wurf gelang.
Andreas Bauer
15.09.2025
2 min.
Noch bis Nachmittag Störungen im Bahnverkehr Hannover–Berlin
Verspätungen und Ausfälle prägten am Wochenende den Bahnverkehr zwischen Hannover und Berlin.
Reisende zwischen Hannover und Berlin brauchen Geduld: Nach dem Brand an einem Stellwerk gab es am Wochenende massive Störungen. Bald soll der Verkehr laut Bahn wieder nach Plan laufen.
