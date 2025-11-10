Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Michael Bully Herbig erhält beim Bambi den Ehrenpreis der Jury als Mutmacher. (Archivbild)
Michael Bully Herbig erhält beim Bambi den Ehrenpreis der Jury als Mutmacher. (Archivbild) Bild: Sven Hoppe/dpa
Panorama
Bambi für Michael "Bully" Herbig als Mutmacher
Michael "Bully" Herbig ist einer der ganz Großen der Comedy-Szene in Deutschland. Warum er nun einen Bambi erhält.

München.

Der Münchner Schauspieler und Regisseur Michael "Bully" Herbig erhält den Ehrenpreis der Bambi-Jury als Mutmacher. "In Zeiten wie wir sie gerade erleben, brauchen wir Menschen, die uns zum Lachen bringen", sagte der stellvertretende Chefredakteur der Funke-Programmzeitschriften und Mitglied der Bambi-Jury, Jens-Peter Behr. Herbig schaffe, "wofür ihm alle dankbar sind: Er lässt das ganze Land lachen." Was der 57-Jährige anfasse, werde zu Gold. Jüngst erzielte der Schauspieler im Kino mit "Das Kanu des Manitu" einen triumphalen Erfolg. 

Der Bambi ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Die Gala wird an diesem Donnerstag live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in mehr als zwölf Kategorien vergeben. (dpa)

