Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
2026 wird für BAP das Jahr der Jubiläen: Die Band wird 50 Jahre alt, Wolfgang Niedecken 75. Das wird gebührend gefeiert (Archivbild).
2026 wird für BAP das Jahr der Jubiläen: Die Band wird 50 Jahre alt, Wolfgang Niedecken 75. Das wird gebührend gefeiert (Archivbild). Bild: Oliver Berg/dpa
2026 wird für BAP das Jahr der Jubiläen: Die Band wird 50 Jahre alt, Wolfgang Niedecken 75. Das wird gebührend gefeiert (Archivbild).
2026 wird für BAP das Jahr der Jubiläen: Die Band wird 50 Jahre alt, Wolfgang Niedecken 75. Das wird gebührend gefeiert (Archivbild). Bild: Oliver Berg/dpa
Panorama
BAP geht zum 50. auf Jubiläums-Tour
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2026 ist für BAP ein doppelter Grund zum Feiern: Die Band wird 50, Gründer Wolfgang Niedecken 75. Das wird entsprechend gewürdigt.

Köln.

Zum 50-jährigen Bestehen geht BAP 2026 auf Tournee durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kölsch-Rocker treten dabei in großen Arenen auf, so in der Hamburger Barclays-Arena, der Stuttgarter Porsche-Arena, der Münchner Olympiahalle, der Berliner Uber-Arena und zum "Homecoming" in der Kölner Lanxessarena. Im Mittelpunkt stehe "das enorme Repertoire aus 50 Jahren inklusive der größten Hits", teilte der Konzertveranstalter Semmel mit. Der Vorverkauf beginnt am 10. Oktober dieses Jahres.

Der Titel der Jubiläums-Tour lautet "Fünfzig Jahre BAP - Die Zielgerade" - ein Hinweis auf den bevorstehenden Abschied von der Bühne? Frontmann Wolfgang Niedecken, der kommendes Jahr auch noch seinen 75. Geburtstag feiert, sagt dazu: "Man muss realistisch bleiben: Solch große Tourneen zu planen, ist immer eine Wette auf die Zukunft. Lasst uns jetzt erst mal gemeinsam unser Jubiläum feiern. So eine Zielgerade kann unter Umständen länger sein als man denkt, und unsere hat gerade erst angefangen."

Vor der am 27. November 2026 beginnenden Jubiläums-Tour feiert BAP das 50-jährige Bestehen zunächst noch mit einem Konzert am 10. Juli 2026 im Kölner Rheinenergie-Stadion - dieses Heimspiel ist bereits ausverkauft. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
18.09.2025
2 min.
Iron Maiden kommen 2026 nach Hannover - einziges Konzert
Iron Maiden spielen 2026 ein einziges Stadionkonzert in Deutschland - nämlich in Hannover. (Archivbild)
Die Heavy-Metal-Band Iron Maiden kommt 2026 wieder nach Deutschland - wo sie genau ein Konzert gibt. In Hannover geht die Welttournee mit dem sprechenden Namen in die Verlängerung.
04.10.2025
2 min.
Oasis-Gitarrist unterbricht Tour für Krebsbehandlung
Anfang des Jahres sei bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden, teilte Arthurs in einem X-Beitrag mit. (Archivbild)
Seit einigen Wochen begeistert die Britpopband Oasis weltweit ihre Fans mit ihrer Reunion-Tournee. Bei den kommenden Konzerten muss die Band allerdings ohne ihren Gitarristen auskommen.
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
Mehr Artikel