Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy als "Bester Erzähler" gewonnen. (Archivbild)
Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy als "Bester Erzähler" gewonnen. (Archivbild) Bild: Erin Hooley/AP/dpa
Panorama
Barack Obama gewinnt Emmy für seine Stimme
Der ehemalige US-Präsident Obama bekommt beim wichtigsten Fernsehpreis der Welt zum dritten Mal eine Trophäe. Er wird als Erzähler einer Netflix-Serie geehrt.

Los Angeles.

Der frühere US-Präsident Barack Obama hat seinen dritten Emmy gewonnen. Der 64-Jährige wurde für seine Sprecherrolle in der Netflix-Dokuserie "Our Oceans" in der Kategorie "Bester Erzähler" ausgezeichnet, wie die US-Fernsehakademie am Sonntagabend (Ortszeit) mitteilte. In der fünfteiligen Dokumentarreihe stellt Obama die verschiedenen Weltmeere vor.

Der Ex-US-Präsident setzte sich in seiner Sparte gegen Tom Hanks, David Attenborough, Idris Elba und Phoebe Waller-Bridge durch. Obama hatte zuvor in dieser Kategorie bereits zwei Emmys für die Netflix-Dokumentarreihen "Our Great National Parks" und "Working: What We Do All Day" gewonnen. 

Die Emmys sind die wichtigsten Fernsehpreise der USA. Die Preisträger in den Hauptkategorien werden am 14. September bei einer Gala in Los Angeles bekanntgegeben. Die ersten Auszeichnungen in verschiedenen technischen und kreativen Kategorien werden bereits vorher verliehen. (dpa)

