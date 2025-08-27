Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine Betreuerin kam in einem Zeltlager in Schleswig-Holstein durch einen umgestürzten Baum ums Leben. (Symbolbild)
Eine Betreuerin kam in einem Zeltlager in Schleswig-Holstein durch einen umgestürzten Baum ums Leben. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Eine Betreuerin kam in einem Zeltlager in Schleswig-Holstein durch einen umgestürzten Baum ums Leben. (Symbolbild)
Eine Betreuerin kam in einem Zeltlager in Schleswig-Holstein durch einen umgestürzten Baum ums Leben. (Symbolbild) Bild: Monika Skolimowska/dpa
Panorama
Baum erschlägt Betreuerin in Zeltlager
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Zeltlager für Jugendliche in Schleswig-Holstein stürzt ein Baum auf ein Zelt. Eine 25 Jahre alte Betreuerin kommt dabei ums Leben.

Plön.

Eine Betreuerin ist in einem Zeltlager am Behler See bei Plön von einem Baum erschlagen worden. Der Baum war in der Nacht zum Dienstag gegen 3.00 Uhr auf ein Zelt gestürzt, in dem die 25-Jährige und mehrere weitere Betreuer lagen, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Frau starb noch am Unglücksort. Eine weitere Person erlitt bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Zuvor hatten die "Kieler Nachrichten" über den Fall berichtet.

Polizei und die Staatsanwaltschaft haben ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Gutachter soll klären, warum der Baum umstürzte. Der Experte war bereits am Dienstag vor Ort. Ein Ergebnis liegt nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht vor.

Mehr als 60 Kinder und Jugendliche

Das Zeltlager in Schleswig-Holstein beherbergte demzufolge 60 bis 80 Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. "Sie dürften zum Zeitpunkt des Unglücks geschlafen haben. Allen wurden noch in der Nacht Betreuungsangebote gemacht", berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft. Das Zeltlager endete, unabhängig von dem tragischen Unglück, am Dienstag.

Detailliertere Angaben zu dem Vorfall wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zum gegenwärtigen jetzigen Zeitpunkt auch aus Rücksichtnahme auf Angehörige und Betroffene nicht machen.

Der Turnverein, der das Zeltlager ausrichtete, teilte auf der Website mit: Die Betreuerin sei viele Jahre wertvoller Teil der "Vereinsfamilie" gewesen. Sie habe als Ehrenamtliche die Ferienfreizeiten und die Zeltlageraktivitäten geprägt. Der Vorstand richtete der Familie und allen Nahestehenden sein tiefstes Mitgefühl aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16.08.2025
2 min.
13-jährige Patientin soll Betreuerin angegriffen haben
In Paderborn soll eine 13-Jährige ihre Betreuerin in einer Klinik angegriffen haben. (Symbolbild)
Eine 13-Jährige soll in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben. Die Frau schwebt laut Polizei in Lebensgefahr.
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
15.08.2025
5 min.
Panne: Soldaten errichten Stellung auf Grabhügel
Archäologen haben in Schleswig-Holstein Bundeswehr-Sandsäcke gefunden.
An einem mehrere Tausend Jahre alten Grabhügel in Schleswig-Holstein finden sich Spuren einer illegalen Grabung. Archäologen machen sich auf die Spur. Und finden etwas völlig Unerwartetes.
André Klohn (Text) und Markus Scholz (Fotos und Video), dpa
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
Mehr Artikel