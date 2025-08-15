Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Schwimmbäder wie hier in Berlin boten wieder Abkühlung.
Schwimmbäder wie hier in Berlin boten wieder Abkühlung. Bild: Jens Kalaene/dpa
Panorama
Bayern schwitzt am Freitag besonders
Wo ist es am Freitag am wärmsten in Deutschland gewesen? Der Deutsche Wetterdienst zieht eine erste Bilanz.

Offenbach.

Vor dem Start in das Wochenende ist Deutschland noch einmal kräftig ins Schwitzen gekommen - vor allem die Bayern. Dort sind am Freitag die höchsten Temperaturen des Tages gemessen worden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Abend auf Grundlage vorläufiger Werte mitteilte. 

Den Spitzenwert erreichte Kitzingen bei Würzburg mit 37,1 Grad. 36,6 Grad wurden demnach in Schonungen-Mainberg bei Schweinfurt gemessen. Schweißtreibende 36,2 Grad waren es in Bad Königshofen - das liegt ebenfalls in der Region.

Der Freitag war damit etwas heißer als der Vortag. In Huy-Pabstorf in Sachsen-Anhalt nördlich des Harzes wurden 37,0 Grad gemessen. 

Die Jahres-Höchstwerte wurden nicht geknackt

Von der höchsten Temperatur 2025 sind die in Bayern gemessenen Werte jedoch noch ein gutes Stück entfernt: Am 2. Juli 2025 war in Andernach (Rheinland-Pfalz) eine Tageshöchsttemperatur von 39,3 Grad gemessen worden. Der Allzeit-Temperaturrekord für Deutschland liegt bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 an den DWD-Wetterstationen Tönisvorst und Duisburg-Baerl (beides Nordrhein-Westfalen).

Zumindest etwas Abkühlung versprechen die nächsten Tage. Den ersten Regen mit Gewittern gab es am Abend bereits - zum Beispiel in Aspach nordöstlich von Stuttgart. Über größere Schäden nach Niederschlägen wurde noch nichts bekannt. Laut dem Deutschen Wetterdienst ist die große Hitze nun erst einmal vorüber. Am Wochenende soll es etwas abkühlen. (dpa)

