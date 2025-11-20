Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Weinkonsum in Frankreich sinkt, die Begeisterung für den Beaujolais aber ist ungebrochen.
Der Weinkonsum in Frankreich sinkt, die Begeisterung für den Beaujolais aber ist ungebrochen. Bild: Arnaud Finistre/AFP/dpa
Für die Winzer ist der Beaujolais auch ein Verkaufsschlager.
Für die Winzer ist der Beaujolais auch ein Verkaufsschlager. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden.
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Der Weinkonsum in Frankreich sinkt, die Begeisterung für den Beaujolais aber ist ungebrochen.
Der Weinkonsum in Frankreich sinkt, die Begeisterung für den Beaujolais aber ist ungebrochen. Bild: Arnaud Finistre/AFP/dpa
Für die Winzer ist der Beaujolais auch ein Verkaufsschlager.
Für die Winzer ist der Beaujolais auch ein Verkaufsschlager. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden.
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Panorama
Beaujolais Nouveau rollt an - Weniger Wein, beste Qualität
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist ein traditionelles Ritual um einen jungen Wein: Der neue Beaujolais ist in Paris eingetroffen und wird nun überall im Land verkostet. Die Ernte ist dieses Jahr mau. Und die Qualität?

Paris.

In Frankreich wird wieder der neue Wein aus dem Beaujolais gefeiert: Der erste Wein des Jahres aus der Anbauregion nördlich von Lyon ist am frühen Donnerstag in Paris eingetroffen. Mit "Le Beaujolais nouveau est arrivé" feiern Weinliebhaber ein seit Jahrzehnten begangenes Ritual. Seit 1951 werden an jedem dritten Donnerstag im November ab Mitternacht die ersten Flaschen des kühl servierten Jungweins weltweit entkorkt. 

"Die Produktion ist dieses Jahr sehr gering", sagte der Präsident des Verbands Inter-Beaujolais, Jean-Marc Lafont, der Zeitung "Le Progrès". Die Ernte liege bei etwa 375.000 Hektolitern, verglichen mit rund 500.000 Hektolitern in den Vorjahren. Schuld daran seien die Wetterkapriolen. Starke Regenfällen Anfang Juni während der Blütezeit und eine Hitzewelle im Hochsommer hätten zu einem Rückgang der Erträge geführt. Als Ausgleich für die geringe Erntemenge sei der diesjährige Beaujolais Nouveau aber von "außergewöhnlicher Qualität".

Fruchtiger und vollmundiger Jahrgang

"Wir haben einen fruchtigen, recht vollmundigen, sehr runden, sehr geschmeidigen und ausgewogenen Wein", sagte der Verbandschef, der selber Winzer ist. "Wir verkaufen weniger Beaujolais als in den Neunzigerjahren, aber er war noch nie so gut."

Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden.
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden.
Am dritten Donnerstag im November kann der neue Beaujolais verkostet werden. Bild: Jeff Pachoud/AFP/dpa

Seit 1951 genießen die Winzer der Gegend bei Beaujeu und Lyon das Ausnahmerecht, frisch gekelterten Rebsaft vorzeitig im November zu entkorken. Gerade mal ein paar Wochen alt war er zunächst nur für den Hausgebrauch der Winzer zum Anstoßen auf die erfolgreich beendete Traubenlese gedacht. Als findige Händler den aus der Gamay-Traube gewonnenen Beaujolais in Paris anboten und sich ein Wettrennen um die zuerst eintreffenden Tropfen lieferten, war die Idee zur Vermarktung geboren.

Beaujolais im Ausland beliebt

Dabei kommt der Beaujolais nicht nur in Frankreich gut an. Denn von den 14,3 Millionen Flaschen werden zwar gut neun Millionen in Frankreich verkauft, die übrigen aber werden ins Ausland exportiert mit Japan, den USA und Großbritannien als größten Abnehmern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
24.10.2025
3 min.
Höchststrafe im Prozess um getötete Zwölfjährige in Paris
Lolas Mutter forderte vor Gericht Gerechtigkeit nach dem gewaltsamen Tod ihrer Tochter (Archivbild).
Das Motiv bleibt unklar, das Urteil eindeutig: Nach dem grausamen Tod eines Mädchens in Paris verhängt das Gericht die höchste Strafe – und berücksichtigt dabei das Leid der Familie.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
13.11.2025
2 min.
Frankreich gedenkt Opfer der Anschlagsserie vor zehn Jahren
Mit zahlreichen Gedenkveranstaltung erinnert Frankreich an die Opfer der Terrorserie vor zehn Jahren.
2015 terrorisierten Islamisten in einer Anschlagsserie Paris und ermordeten 130 Menschen. Zehn Jahre später hält Frankreich inne.
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
Mehr Artikel