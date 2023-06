Bebe Rexha zeigt blaues Auge nach Konzert-Vorfall

Während eines Auftritts wird die Sängerin Bebe Rexha von einem Gegenstand getroffen und verletzt. Einem Bericht zufolge wurde ein Mann festgenommen.

US-Sängerin Bebe Rexha ("I'm A Mess") hat nach einem Vorfall während eines Konzerts Fotos von ihrem verletzten Gesicht geteilt. Darauf ist sie mit einem blauen Auge zu sehen. "Mir geht's gut", schrieb die Popsängerin dazu. Die 33-Jährige wurde US-Medienberichten zufolge am vergangenen Sonntag während eines Auftritts in New York von einem Handy getroffen.

Das zeigen auch Aufnahmen von dem Konzert, die in den sozialen Medien geteilt wurden: Die Sängerin wird auf der Bühne von einem Gegenstand am Kopf getroffen und sinkt daraufhin auf die Knie. Dem amerikanischen "People"-Magazin zufolge wurde ein Mann festgenommen, der das Handy geworfen haben soll. Die Sängerin erhielt unter ihrem Post zahlreiche Genesungswünsche von anderen Stars und ihren Fans. (dpa)