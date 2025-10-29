Bei Landausflug zurückgelassen: Kreuzfahrtpassagierin stirbt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Great Barrier Reef in Australien. (Archivbild)
Das Great Barrier Reef in Australien. (Archivbild) Bild: Uncredited/Kyodo News via AP/dpa
Nach einem Inselausflug kehrt eine ältere Passagierin nicht zurück zum Schiff. Weil das zunächst aber niemand bemerkt, legt das Schiff ab - mit tragischen Folgen.

Lizard Island.

Eine Kreuzfahrtpassagierin ist beim Landgang auf einer Insel im australischen Great Barrier Reef versehentlich zurückgelassen worden und gestorben. Wie die australische ABC News berichtet, hatte die 80-jährige Passagierin der "Coral Adventurer" an einer vom Kreuzfahrtanbieter organisierten Gruppenwanderung auf Lizard Island teilgenommen. Unterwegs habe sie der Gruppe gesagt, dass sie nicht weitergehen könne, später aber selbst zum Schiff zurückkehren werde. Dass ihr das nicht gelang, sei auf dem Schiff zunächst unbemerkt geblieben - und es legte ab.

Stunden später fiel dem Bericht zufolge auf, dass die Frau an Bord fehlte. Das Schiff sei umgekehrt und man habe sie als vermisst gemeldet. Behörden leiteten noch am Samstagabend eine Suche bis in die Nacht ein. Am Sonntag sei sie tot gefunden worden. Die Polizei nannte den Tod der Frau "plötzlich und unverdächtig", genauere Angaben zur Todesursache macht ABC nicht. (dpa)

