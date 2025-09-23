Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Suche gestaltete sich schwierig.
Die Suche gestaltete sich schwierig. Bild: Marcus Golejewski/dpa
Die Suche gestaltete sich schwierig.
Die Suche gestaltete sich schwierig. Bild: Marcus Golejewski/dpa
Panorama
Bei Suche nach Mädchen Leiche in Brandhaus gefunden
In einem Haus in Pinneberg bei Hamburg brennt es. Ein neun Jahre altes Mädchen wird vermisst. Nun haben Einsatzkräfte eine Leiche geborgen.

Pinneberg.

Nach dem Brand eines Zweifamilienhauses in Pinneberg bei Hamburg haben Einsatzkräfte eine Leiche in der Ruine gefunden. Ob es sich dabei um das seit dem Ausbruch des Feuers am Montagabend vermisste neunjährige Mädchen handelt, konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Die 42 und 41 Jahre alten Eltern sowie der 14-jährige Bruder konnten mit Hilfe von Nachbarn aus dem Gebäude gerettet werden. Der Vater erlitt nach Angaben der Polizei schwere Verletzungen, Mutter und Sohn wurden leicht verletzt. Eine 76 Jahre alte Bewohnerin aus dem Erdgeschoss habe sich unverletzt ins Freie retten können. 

Das Feuer war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 23.00 Uhr vermutlich im oberen Bereich des Hauses ausgebrochen. Im Ober- und Dachgeschoss wohnte die Familie. Die Brandursache war zunächst unklar. 

Schwierige Suche 

Nachdem die Löscharbeiten am Vormittag abgeschlossen werden konnten, konzentrierten sich die weiteren Arbeiten auf die Suche nach der Neunjährigen. Da das Gebäude einsturzgefährdet ist, gestalteten sich die Suchmaßnahmen schwierig.

Der Feuerwehr zufolge schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus den Fenstern im ersten Stock und im Dachgeschoss. Wegen des Feuers sei es nicht möglich gewesen, die Brandwohnung zu betreten. Es waren bis zu 120 Einsatzkräfte vor Ort. Ersten Schätzungen zufolge dürfte sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro belaufen, wie die Polizei mitteilte. (dpa)

