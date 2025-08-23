Bereits vier Tote bei Waldbränden in Portugal

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Portugal gibt es eine leichte Entspannung bei den schweren Waldbränden. Noch aber sind rund 1.400 Feuerwehrleute im Einsatz.
In Portugal gibt es eine leichte Entspannung bei den schweren Waldbränden. Noch aber sind rund 1.400 Feuerwehrleute im Einsatz. Bild: Xun Wei/XinHua/dpa
Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Waldbrände ist in Portugal gestiegen. Historische Dörfer mussten evakuiert werden.
Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Waldbrände ist in Portugal gestiegen. Historische Dörfer mussten evakuiert werden. Bild: Xun Wei/XinHua/dpa
Vor allem das Ende der rund zweiwöchigen Hitzewelle in Spanien mit Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad kam den Brandbekämpfern zugute.
Vor allem das Ende der rund zweiwöchigen Hitzewelle in Spanien mit Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad kam den Brandbekämpfern zugute. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Neben Kollegen aus anderen europäischen Ländern sind auch 67 Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Spanien im Einsatz.
Neben Kollegen aus anderen europäischen Ländern sind auch 67 Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Spanien im Einsatz. Bild: Sven Käuler/dpa
In Portugal gibt es eine leichte Entspannung bei den schweren Waldbränden. Noch aber sind rund 1.400 Feuerwehrleute im Einsatz.
In Portugal gibt es eine leichte Entspannung bei den schweren Waldbränden. Noch aber sind rund 1.400 Feuerwehrleute im Einsatz. Bild: Xun Wei/XinHua/dpa
Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Waldbrände ist in Portugal gestiegen. Historische Dörfer mussten evakuiert werden.
Die Zahl der Todesopfer der verheerenden Waldbrände ist in Portugal gestiegen. Historische Dörfer mussten evakuiert werden. Bild: Xun Wei/XinHua/dpa
Vor allem das Ende der rund zweiwöchigen Hitzewelle in Spanien mit Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad kam den Brandbekämpfern zugute.
Vor allem das Ende der rund zweiwöchigen Hitzewelle in Spanien mit Höchsttemperaturen von mehr als 40 Grad kam den Brandbekämpfern zugute. Bild: Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa
Neben Kollegen aus anderen europäischen Ländern sind auch 67 Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Spanien im Einsatz.
Neben Kollegen aus anderen europäischen Ländern sind auch 67 Feuerwehrleute mit ihren Fahrzeugen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Spanien im Einsatz. Bild: Sven Käuler/dpa
Panorama
Bereits vier Tote bei Waldbränden in Portugal
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Portugal und Spanien hoffen die Menschen auf ein Ende der großen Waldbrände. Aber noch lodern dort große Feuer. Und die sind lebensgefährlich, wie ein weiterer trauriger Fall zeigt.

Lissabon/Madrid.

Bei der Bekämpfung der großen Waldbrände hat es in Portugal ein viertes Todesopfer gegeben. Der Feuerwehrmann habe am Dienstag bei der Kleinstadt Sabugal im Osten des Landes schwere Verbrennungen erlitten und sei am Samstag in einem Krankenhaus in Porto gestorben, berichtete der staatliche TV-Sender RTP. Der 45-Jährige hatte demnach Verbrennungen von 75 Prozent seiner Haut erlitten. Damit sind in Portugal und Spanien bei Waldbränden im August insgesamt acht Menschen ums Leben gekommen.

In Portugal waren nach offiziellen Angaben noch etwa 1.400 Feuerwehrleute im Einsatz, um unter anderem einen Waldbrand in Arganil im Zentrum des Landes zu bekämpfen. Andere Brände seien entweder unter Kontrolle oder gelöscht. 

Auch aus dem Nachbarland Spanien gab es eine vorsichtige Entwarnung. Geholfen hat den Brandbekämpfern auch das Ende der Hitzewelle mit Temperaturen über 40 Grad. Stellenweise hat es sogar etwas geregnet.

In vielen Regionen Spaniens kämpfen die Feuerwehrleute schon lange gegen die Flammen.
In vielen Regionen Spaniens kämpfen die Feuerwehrleute schon lange gegen die Flammen. Bild: Lorena Sopêna/Europapress/dpa
In vielen Regionen Spaniens kämpfen die Feuerwehrleute schon lange gegen die Flammen.
In vielen Regionen Spaniens kämpfen die Feuerwehrleute schon lange gegen die Flammen. Bild: Lorena Sopêna/Europapress/dpa

Die Lage in Spanien entwickele sich positiv, sagte die Generaldirektorin für den Zivilschutz, Virginia Barcones, dem staatlichen TV-Sender RTVE. Zugleich rief sie zu einer "letzten Kraftanstrengung" auf, denn es gebe immer noch 16 aktive Waldbrände. Seit Dienstag sind auch 67 Feuerwehrleute aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in Spanien im Einsatz.

Vor allem Häuser am Rande von Dörfern und Städten wurden durch die verheerenden Waldbrände in Spanien in Mitleidenschaft gezogen oder brannten ganz ab.
Vor allem Häuser am Rande von Dörfern und Städten wurden durch die verheerenden Waldbrände in Spanien in Mitleidenschaft gezogen oder brannten ganz ab. Bild: Gustavo De La Paz/EUROPA PRESS/dpa
Vor allem Häuser am Rande von Dörfern und Städten wurden durch die verheerenden Waldbrände in Spanien in Mitleidenschaft gezogen oder brannten ganz ab.
Vor allem Häuser am Rande von Dörfern und Städten wurden durch die verheerenden Waldbrände in Spanien in Mitleidenschaft gezogen oder brannten ganz ab. Bild: Gustavo De La Paz/EUROPA PRESS/dpa

In Spanien wurden seit Jahresbeginn nach vorläufigen Schätzungen des Europäischen Waldbrandinformationssystems EFFIS vom Samstag mehr als 4.000 Quadratkilometer Natur zerstört. Das ist mehr als je zuvor in einem ganzen Jahr gemessen wurde. Zum Vergleich: Die verbrannte Fläche ist deutlich größer als das Saarland (rund 2.570 Quadratkilometer). In Portugal wurde eine Fläche von fast 2.800 Quadratkilometern in Mitleidenschaft gezogen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.08.2025
2 min.
Abschied von ihrer „Nummer 7“: Letzter Gruß für jungen Frankenberger Oliver Börner
Der LSV Sachsenburg hat sich auch am Sportplatz von Oliver Börner verabschiedet.
Zahlreiche Wegbegleiter haben sich von Oliver Börner verabschiedet, auch mit einem besonderen Trikot. Mit nur 35 Jahren hatte der Vater und frühere Vereinschef den Kampf gegen die Leukämie verloren.
Franziska Bernhardt-Muth
12:46 Uhr
2 min.
Ungewöhnlich großer Lichtstreifen am Himmel - Rätsel gelöst
Was ist denn das? - Treibstofftropfen einer Rakete hinterlassen Lichtstreifen (Foto-Handout)
Was ist denn das? Ein auffälliger Streifen Licht ist am Himmel zu sehen und sorgt für Aufsehen und viele Spekulationen. Jetzt ist klar, was es damit auf sich hat.
25.08.2025
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
24.08.2025
3 min.
Deutsche Feuerwehrleute jetzt in Nordspanien im Einsatz
Während sich die Lage bei den Waldbränden in Spanien insgesamt leicht zu entspannen beginnt, wüten vor allem in Kastilien und León sowie in Galicien noch immer gefährliche Feuer.
Nach der erfolgreichen Bekämpfung von Waldbränden in der Extremadura sind die deutschen Feuerwehrleute nun im Norden Spaniens im Einsatz. Dort musste ein Dorf evakuiert werden.
19.08.2025
4 min.
Deutsche Feuerwehrleute in Spanien - 40 Waldbrände zugleich
Deutsche Feuerwehrleute aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen werden voraussichtlich in der Extremadura bei der Waldbrandbekämpfung helfen.
Die mehr als zweiwöchige Hitzewelle hat Spanien hinter sich. Aber die Waldbrände wüten weiter. Auch aus Deutschland treffen Feuerwehrleute ein. Wirklich helfen würde aber vor allem eins.
12:46 Uhr
4 min.
Gericht stoppt Werbung für Apple Watch wegen Greenwashing
Sind Apples Armbandgeräte tatsächlich CO-2-neutral hergestellt?
Apple hat mehrere Smartwatches als erste "CO2-neutrale" Produkte angepriesen. Das ist irreführend, befindet ein deutsches Gericht und untersagt die Werbung mit dem angeblichen Klimaschutz.
Christian Ebner, dpa
Mehr Artikel