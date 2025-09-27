Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Menschenmassen kamen zusammen, um eine Rede von Joseph Vijay Chandrasekhar anzuhören.
Menschenmassen kamen zusammen, um eine Rede von Joseph Vijay Chandrasekhar anzuhören. Bild: Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire/dpa
Menschenmassen kamen zusammen, um eine Rede von Joseph Vijay Chandrasekhar anzuhören.
Menschenmassen kamen zusammen, um eine Rede von Joseph Vijay Chandrasekhar anzuhören. Bild: Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire/dpa
Panorama
Berichte: 38 Tote bei Massengedränge in Indien
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Augenzeugen schildern, wie das Gedränge bei einer Rede des Politikers Vijay außer Kontrolle gerät. Unter den Todesopfern sind auch Kinder.

Neu-Delhi.

Die Zahl der Toten bei einem Massengedränge während einer politischen Großveranstaltung in Indien ist Medienberichten zufolge auf 38 gestiegen. Unter den Toten befinden sich neben Männern und Frauen auch mindestens zehn Kinder, wie die Zeitung "The Times of India" unter Berufung auf den Gesundheitsminister des südlichen Bundesstaats Tamil Nadu, Ma. Subramanian, meldete.

Die Zahl der Todesopfer wurde auch vom Sender NDTV und weiteren lokalen Medien genannt. Demnach wurden zudem Dutzende Menschen verletzt. NDTV zeigte Bilder, wie bewusstlose Menschen aus der Menge getragen wurden. Ministerpräsident Narendra Modi schrieb auf X von einem Unglücksfall, der ihn tieftraurig mache. 

Zehntausende Menschen hatten sich den Berichten zufolge in der Stadt Karur versammelt, um sich eine Rede des in der Region populären Schauspielers und Politikers Joseph Vijay Chandrasekhar (Vijay) anzuhören. Die Zahl von etwa 30.000 oder mehr Zuschauern übertraf demnach bei weitem die von den Veranstaltern erwartete Zahl. 

Der Schauspieler und Politiker Joseph Vijay Chandrasekhar ist in der Region populär.
Der Schauspieler und Politiker Joseph Vijay Chandrasekhar ist in der Region populär. Bild: Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire/dpa
Der Schauspieler und Politiker Joseph Vijay Chandrasekhar ist in der Region populär.
Der Schauspieler und Politiker Joseph Vijay Chandrasekhar ist in der Region populär. Bild: Seshadri Sukumar/ZUMA Press Wire/dpa

Zehntausende Menschen

Augenzeugen berichteten laut der Zeitung "Hindustan Times", dass am Abend (Ortszeit) Chaos ausgebrochen sei, als sich immer mehr Menschen in Richtung der auf einem Bus installierten Rednertribüne gedrängt hätten. Viele Menschen hätten in der Menge das Bewusstsein verloren. Vijay habe seine Rede unterbrochen, als er auf das Chaos aufmerksam geworden sei. 

Die Rede des Politikers von der Regionalpartei Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) habe mit mehr als sechs Stunden Verspätung begonnen, berichtete NDTV. Immer mehr Menschen seien inzwischen zur Veranstaltung geströmt, und die Menge sei unkontrollierbar gewesen.

Bei großen religiösen Festen oder anderen größeren Veranstaltungen kommt es im bevölkerungsreichsten Land der Erde immer wieder zu Unfällen. Bei einer Massenpanik während des weltweit größten Pilgerfests, Maha Kumbh Mela, waren im Januar in der nordindischen Stadt Prayagraj mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
4 min.
Sturm "Bualoi" fegt über Philippinen - Tote und Verletzte
Zunächst hatte der Super-Taifun "Ragasa" auf den Philippinen gewütet, nun ist "Bualoi" auf Land getroffen.
Erst Super-Taifun "Ragasa", jetzt tobt "Bualoi" auf den Philippinen. Hunderttausende mussten ihre Häuser verlassen, Tausende sitzen in Häfen fest, viele Flüge sind gestrichen. Und wieder gibt es Tote.
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
29.09.2025
4 min.
Schüsse in US-Kirche: Zwei Opfer und Verdächtiger tot
Nach den Schüssen in einer Kirche gibt es ein Todesopfer.
Im US-Bundesstaat Michigan fallen Schüsse in einer Kirche, das Gebäude steht in Flammen. Die Zahl der Todesopfer steigt.
Mehr Artikel