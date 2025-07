Berichte: Beinahe-Crash über Sibirien

In elf Kilometern Höhe über Sibirien kommen sich nach Zeitungsberichten zwei chinesische Flugzeuge bis auf 90 Meter nah. Gerade noch rechtzeitig soll ein Ausweichmanöver gelungen sein.

Rom/Peking. Auf dem Weg nach Italien ist eine chinesische Passagiermaschine nach Zeitungsberichten beinahe mit einem anderen Flugzeug aus China zusammengestoßen. Der Airbus A 350 der Fluggesellschaft Air China und eine Frachtmaschine der Gesellschaft SF flogen über Russland in einem Abstand von lediglich 90 bis 120 Metern aneinander vorbei, wie die "South China Morning Post" und "La Repubblica" berichteten.

Der Beinahe-Crash soll sich am 6. Juli in einer Höhe von 36.000 Fuß (etwa elf Kilometer) über einer verlassenen Region in Sibirien zugetragen haben, wurde aber erst jetzt bekannt. Die Air-China-Maschine mit der Flugnummer CA967 war auf dem Weg von Shanghai nach Mailand. An Bord waren "La Repubblica" zufolge zahlreiche Italiener und andere Europäer. Die Frachtmaschine, eine Boeing 767, befand sich auf dem Flug aus Ungarns Hauptstadt Budapest in die chinesische Millionenmetropole Ezhou.

Zeitung: Chinesische Behörden ermitteln

Nach Informationen der "South China Morning Post" ist noch unklar, warum die Passagiermaschine aus einer Höhe von 34.100 Fuß nach oben stieg. Dabei gehe es auch darum, ob es ans Cockpit eine entsprechende Aufforderung der russischen Luftverkehrskontrolle gegeben habe. Von den russischen Behörden soll dann die Aufforderung zu einem sofortigen Ausweichmanöver gekommen sein, als die Gefahr erkannt wurde. Von den Behörden gab es keine Stellungnahme dazu.

Die chinesische Zeitung berichtet unter Berufung auf eine Audiodatei, dass es möglicherweise Verständigungsprobleme zwischen dem russischen Lotsen und dem Air-China-Cockpit gegeben habe. In dem mutmaßlichen Mitschnitt ist vom Boden auf Englisch die Frage zu hören: "Steigen Sie mit Erlaubnis oder ohne Erlaubnis in die Höhe? Bestätigen Sie bitte." Die Antwort aus dem Cockpit lautet: "Nein, danke." Die Zeitungen stützen sich zudem auf Daten des Flug-Tracking-Dienstes Flightradar24.

Alarm warnt normalerweise vor Zusammenstößen

Normalerweise werden Piloten auch durch einen automatischen Alarm gewarnt, wenn sich ihre Maschinen zu nahe kommen. Das System trägt den Namen TCAS (Traffic Collision Avoidance System). Der Mindestabstand, der keinesfalls unterschritten werden darf, beträgt 1000 Fuß beziehungsweise 304 Meter. (dpa)