Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Berlinale ehrt Michelle Yeoh mit dem Goldenen Ehrenbären. (Archivbild)
Die Berlinale ehrt Michelle Yeoh mit dem Goldenen Ehrenbären. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Die Berlinale ehrt Michelle Yeoh mit dem Goldenen Ehrenbären. (Archivbild)
Die Berlinale ehrt Michelle Yeoh mit dem Goldenen Ehrenbären. (Archivbild) Bild: Evan Agostini/Invision/AP/dpa
Panorama
Berlinale: Goldener Ehrenbär geht an Oscar-Gewinnerin Yeoh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Filmfestspiele in Berlin ehren Schauspielerin Michelle Yeoh für ihr Lebenswerk - sie sei eine "eine visionäre Künstlerin und Performerin, deren Werk Grenzen überschreitet".

Berlin.

Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh (63) wird mit dem Goldenen Ehrenbären der Berlinale für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Mit einer Karriere, die sich über vier Jahrzehnte und mehrere Kontinente erstrecke, habe sie einen "bleibenden Einfluss auf das internationale Kino ausgeübt", teilten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin mit. Die Auszeichnung wird beim nächsten Festival im Februar 2026 verliehen.

Für den Science-Fiction-Film "Everything Everywhere All at Once" hatte die Schauspielerin 2023 den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen - als erste Asiatin in der Geschichte. Sie spielte die Besitzerin eines Waschsalons. Die in Malaysia geborene Yeoh war in Actionfilmen wie "Tiger & Dragon" zu sehen, spielte ein Bond-Girl ("Der Morgen stirbt nie") und im Musicalfilm "Wicked" mit.

"Eine visionäre Künstlerin"

"Michelle Yeoh ist eine visionäre Künstlerin und Performerin, deren Werk Grenzen überschreitet ‒ ob geografisch, sprachlich oder filmisch", teilte Festivalleiterin Tricia Tuttle mit. Ihre eindringliche Präsenz, ihre furchtlosen künstlerischen Entscheidungen und ihr unverwechselbarer Stil hätten Generationen von Filmschaffenden geprägt.

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den großen Filmfestivals der Welt. Yeoh war 1999 Mitglied der Internationalen Jury. "Berlin hat immer einen besonderen Platz in meinem Herzen gehabt. Es war eines der ersten Festivals, das meine Arbeit mit solcher Wärme und Großzügigkeit aufgenommen hat", sagte Yeoh laut Mitteilung. 

Der Goldene Ehrenbär soll bei der Festivaleröffnung am 12. Februar 2026 verliehen werden. In diesem Jahr war Schauspielerin Tilda Swinton damit ausgezeichnet worden. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören die Regisseure Martin Scorsese und Steven Spielberg sowie die Schauspielerinnen Isabelle Huppert, Helen Mirren und Meryl Streep. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
11.11.2025
2 min.
Jeff Goldblum: Esse seit "Wicked" kein Fleisch mehr
Hollywoodstar Jeff Goldblum isst eigenen Angaben zufolge seit seiner Rolle als Zauberer von Oz kein Fleisch mehr. (Archivbild)
Die Arbeit an den "Wicked"-Filmen hat bei Hollywoodstar Jeff Goldblum einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Weihnachten und Thanksgiving sehen deshalb bei ihm nun anders aus.
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
06:00 Uhr
4 min.
Vodafone warnt vor Abzocke-Anrufen in der Vorweihnachtszeit
Besser nicht drangehen: Vodafone warnt bei einem Anruf vor einer möglichen Betrugsmasche, hier ein gestelltes Bild mit einer fiktiven Telefonnummer, die Vodafone nur zwischenzeitlich zu technischen Testzwecken geschaltet hatte.
Es klingelt, die ausländische Nummer auf dem Handy ist unbekannt - gehen Sie dann dran? Wenn ja, könnte jemand Unseriöses am anderen Ende der Leitung sein. Ein Mobilfunkanbieter mahnt zur Vorsicht.
13.11.2025
2 min.
Ariana Grande bei "Wicked"-Premiere von Mann angegriffen
Bei der Premiere in Singapur erlebt Ariana Grande einen Schreckmoment.(Archivbild)
Ein Schreckmoment für Ariana Grande: die Schauspielerin wird in Singapur bei der Premiere ihres Films "Wicked: Teil 2" von einem Mann angegriffen. Ein Co-Star greift beherzt ein.
Mehr Artikel