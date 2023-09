Berühmten Baum gefällt: Verdächtiger auf Kaution frei

Berichten zufolge soll er mehr als 400 Jahre alt gewesen sein - sogar in den Hollywoodklassiker "Robin Hood - König der Diebe" hatte es der Baum geschafft. Bis ein Jugendlicher den Berg-Ahorn fällte.

Hexham.

Im Fall des bekannten Berg-Ahorn-Baums ("Sycamore Tree") in Nordengland, der kürzlich illegal gefällt wurde, ist der verdächtige 16-Jährige auf Kaution freigelassen worden. Das teilte die Northumbria Police am Freitag mit. Der Jugendliche war tags zuvor wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen worden, nachdem der aus dem Film "Robin Hood - König der Diebe" bekannte Baum über Nacht gefällt worden war. Die Ermittlungen dauern demnach an.