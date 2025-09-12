Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Streit um das Kloster Goldenstein nahe der bayerischen Grenze.
Streit um das Kloster Goldenstein nahe der bayerischen Grenze. Bild: Chris Hofer/FRANZ NEUMAYR/dpa
Streit um das Kloster Goldenstein nahe der bayerischen Grenze.
Streit um das Kloster Goldenstein nahe der bayerischen Grenze. Bild: Chris Hofer/FRANZ NEUMAYR/dpa
Panorama
Betagte Nonnen besetzen ehemaliges Kloster in Österreich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Drei Ordensschwestern wollen nicht mehr im Pflegeheim leben - trotz aller Widerstände. Auf Instagram machen sie auf ihre Lage aufmerksam. Doch die Kirche fordert Gehorsam.

Elsbethen.

In Österreich sorgen drei betagte Ordensschwestern mit einer eigenwilligen Aktion für Aufsehen. Sie sind aus ihrem Pflegeheim ausgezogen und haben sich Zutritt zum leerstehenden Kloster Goldenstein bei Salzburg verschafft, wo sie bis vor etwa zwei Jahren gelebt hatten. Nun wollen die zwischen 80 und 86 Jahre alten Frauen dort nicht mehr weg, wie sie und ihre Helferinnen betonen. 

Mit der Besetzung widersetzen sich die drei Augustiner-Chorfrauen Bernadette, Regina und Rita kirchlichen Anordnungen. Der für die Nonnen zuständige Leiter des Stifts Reichersberg, Propst Markus Grasl, hat öffentlich ihre Rückkehr ins Pflegeheim gefordert - vergeblich.

"Es gibt eine gewisse Ratlosigkeit", sagte Grasls Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Frauen bräuchten medizinische Versorgung, und das Klostergebäude sei für pflegebedürftige Menschen nicht geeignet, argumentierte er. Umbaumaßnahmen hätten die Schwestern bislang abgelehnt.

Ehemalige Schülerinnen helfen den Nonnen

Die drei Frauen lebten jahrzehntelang in dem Kloster nahe der bayerischen Grenze und arbeiteten in der angeschlossenen Mittelschule, schildert die ehemalige Schülerin Christina Wirtenberger der dpa. Sie ist eine von etwa 30 Menschen, die den Ordensschwestern bei der Rückübersiedlung geholfen haben und sie nun mit Essen, medizinischer Hilfe und Medienarbeit unterstützen. 

Vor etwa zwei Jahren wurden die Chorfrauen in das Heim übersiedelt - obwohl ihnen versprochen worden sei, dass sie im Kloster bleiben dürften, wie eine der Schwestern auf dem Instagram-Kanal sagt, den ihre Helferinnen und Helfer eingerichtet haben. Schwester Bernadette beharrt darauf, dass sie nicht in dem Pflegeheim leben will. "Ich habe gesagt, ich sterbe garantiert nicht da drinnen", sagte sie der Zeitung "Der Standard".

Auf Instagram sind die betagten Nonnen beim Beten, Essen und Putzen zu sehen. Wenn jemand meine, sie sei nicht mehr mobil, "dann lade ich denjenigen zu einem Wettrennen am Gang ein", scherzt Schwester Rita in einem der Videos.

Die Fronten sind verhärtet. Auch die Präsidentin der Föderation der Augustiner-Chorfrauen im deutschen Essen verurteilt den Ungehorsam der Goldensteiner Schwestern. "Ich kann das nicht dulden", sagte Schwester Beate Brandt der kirchlichen Medienplattform "katholisch.de". Stiftsleiter Grasl hat seit Beginn der Besetzung nicht direkt mit den Nonnen gesprochen. "Weil vonseiten des Probsts alles gesagt ist", erklärte sein Sprecher. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
3 min.
Mann schnappt jungem Tennis-Fan Kappe seines Idols weg
Diese heiß begehrte Sonnenkappe sorgt jetzt auch in Polen für viel Wirbel und Kritik an einem Geschäftsmann. (Archivbild)
Bei den US-Open greift sich ein Unbekannter die Kappe von Polens Tennisspieler Majchrzak, die dieser gerade einem jungen Fan hinhält. Doch dank des Internets klärt sich der Fall auf.
12.09.2025
3 min.
Schlagersänger Wendler feiert Rückkehr an den Ballermann
Für Wendler war es der erste Mallorca-Auftritt nach jahrelanger Pause.
Michael Wendler steht nach langer Pause wieder auf der Bühne am Ballermann – begleitet von Buh-Rufen und Fangesängen. Ballermann-Star Ikke Hüftgold kritisiert den umstrittenen Auftritt im "Megapark".
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
13:54 Uhr
1 min.
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr. (Symbolbild)
Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.
13:56 Uhr
2 min.
Motocross-Sachsenmeisterschaft: Erzgebirger sichert sich beim Saisonfinale den Titel
Die Youngsters der Klasse bis 125 ccm kurz nach dem Start.
Beim 29. Ansprunger Motocross sind die letzten Punkte der Meisterschaft vergeben worden. Dabei war ein junger Venusberger so schnell unterwegs, dass ihm der große Wurf gelang.
Andreas Bauer
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel