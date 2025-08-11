Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fluggesellschaft Easyjet hat einen Piloten freigestellt, weil er angeblich betrunken und nackt in einer Hotelbar umherirrte. (Symbolbild)
Die Fluggesellschaft Easyjet hat einen Piloten freigestellt, weil er angeblich betrunken und nackt in einer Hotelbar umherirrte. (Symbolbild) Bild: David Parry/PA Wire/dpa
Die Fluggesellschaft Easyjet hat einen Piloten freigestellt, weil er angeblich betrunken und nackt in einer Hotelbar umherirrte. (Symbolbild)
Die Fluggesellschaft Easyjet hat einen Piloten freigestellt, weil er angeblich betrunken und nackt in einer Hotelbar umherirrte. (Symbolbild) Bild: David Parry/PA Wire/dpa
Panorama
Betrunken und nackt in Hotelbar? Easyjet stellt Piloten frei
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das war wohl mehr als ein Feierabendbier: Ein Pilot der britischen Fluggesellschaft Easyjet soll gehörig über die Stränge geschlagen haben. Das hat Folgen.

London.

Weil er angeblich nackt und betrunken in einer Hotelbar umherirrte, hat die britische Fluggesellschaft Easyjet einen Piloten vom Dienst freigestellt. Über den Vorfall, der sich bereits in der vergangenen Woche zugetragen haben soll, berichtete die britische Boulevardzeitung "The Sun". 

Demnach wurde der Mann in dem Hotel auf den Kapverdischen Inseln in den frühen Morgenstunden von Passagieren erkannt, die sich an die Fluggesellschaft wandten. Der Flugkapitän sollte sie eigentlich rund 36 Stunden später wieder zurück nach London bringen, doch daraus wurde nichts. 

"Sobald Easyjet von dem Vorfall erfahren hat, wurde der Pilot in Übereinstimmung mit unseren Prozessen umgehend bis zum Abschluss der Ermittlungen vom Dienst freigestellt", sagte eine Sprecherin auf dpa-Anfrage. Sie fügte hinzu: "Die Sicherheit unserer Passagiere und unserer Besatzung hat für Easyjet immer oberste Priorität." Dem Bericht der "Sun" zufolge wurde für den Rückflug ein anderer Pilot eingesetzt.

Die Republik Kap Verde besteht aus zehn Inseln im Atlantik vor der Küste Westafrikas. Der Flug von London dauert rund sechs Stunden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
30.07.2025
2 min.
Flugverkehr über Großbritannien gestört
Der Flugverkehr über London wurde massiv beeinträchtigt. (Symbolbild)
Technische Probleme beim Flugsicherungsdienst sorgen für deutliche Verzögerungen im Luftraum - insbesondere über London. Der normale Betrieb wird schrittweise wieder aufgenommen.
11.08.2025
3 min.
Luftverkehrswirtschaft: Deutsche fliegen hinterher
Von deutschen Flughäfen starten immer noch weniger Jets als vor Corona.
Deutschlands Luftverkehr wächst langsamer, als die Branche sich das wünscht. Ihr Verband sieht für den Rückstand auf die europäische Konkurrenz klare Gründe.
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
Mehr Artikel