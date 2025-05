Bewaffneter Mann von Polizisten bei München angeschossen

Per Notruf erfährt die Polizei, dass am S-Bahnhof in Altenerding ein Mann mit Messer unterwegs sein soll. Etwas später fallen Schüsse.

Erding. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann ist am S-Bahnhof Altenerding bei München von einem Polizisten angeschossen worden. Der 31-Jährige habe die Beamten, die durch einen Notruf alarmiert worden seien, mit einem Messer bedroht und die Waffe auch nach Aufforderung nicht weggelegt, teilte die Polizei am späten Abend mit. Nachdem er auf mehrere Warnschüsse der Einsatzkräfte nicht reagiert habe, sei ein "Schuss auf die Beine des Angreifers" abgegeben worden. Der Mann sei dadurch am Oberschenkel verletzt worden. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht.

Der "Münchner Merkur" berichtete unter Berufung auf Zeugen, Polizisten seien über das Führerhaus in den Zug eingedrungen, um den Bewaffneten zu stoppen. Die Polizei habe in Altenerding bereits auf den Zug gewartet. Der Bahnhof sei zunächst gesperrt worden.

Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn war die Strecke zwischen "Markt Schwaben" und "Erding" rund dreieinhalb Stunden gesperrt. Dies habe jedoch nur die Münchner S2 betroffen. (dpa)