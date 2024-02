Beyoncé kündigt bei Super Bowl neues Album an

Superstar Beyoncé nutzt den Super Bowl für ihre ganz eigene Ankündigung - und lässt Fans damit jubeln und spekulieren.

Las Vegas.

In einem Werbespot während der TV-Übertragung des Super Bowls in den USA hat Superstar Beyoncé (42) ein neues Album angekündigt. In dem Spot für einen Telekommunikationsanbieter albert Beyoncé mit dem Komiker Tony Hale darüber herum, wie sie alle Aufmerksamkeit der Menschen im Internet auf sich ziehen könnte. Nach verschiedenen Vorschlägen sagt die Sängerin schließlich: "Bring die Musik heraus."