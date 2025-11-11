Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bezahlsender Sky bricht erstmals mit Abo-Zwang - So können Tennis-Fans jetzt Zverev gegen Sinner live sehen

Beim „ATP-Turnier der Besten“ trifft Alexander Zverev (r.) am Mittwochabend im zweiten Gruppenspiel auf den Titelverteidiger und Topfavoriten Jannik Sinner. Bei Sky können Zuschauer jetzt auch nur dieses Einzelmatch buchen und live sehen. Bild: Heinz-Peter Bader/AP/dpa
Beim „ATP-Turnier der Besten“ trifft Alexander Zverev (r.) am Mittwochabend im zweiten Gruppenspiel auf den Titelverteidiger und Topfavoriten Jannik Sinner. Bei Sky können Zuschauer jetzt auch nur dieses Einzelmatch buchen und live sehen. Bild: Heinz-Peter Bader/AP/dpa
Panorama
Bezahlsender Sky bricht erstmals mit Abo-Zwang - So können Tennis-Fans jetzt Zverev gegen Sinner live sehen
Von Jürgen Becker
Das gab es noch nie: Erstmals können Sportfans bei Sky nur für einzelne Spiele bezahlen, die sie tatsächlich schauen wollen. Wird es das künftig auch für andere Sportevents geben?

München.

Für Sport galt beim Münchner Bezahlsender in der Regel bis zuletzt: nur ganz oder gar nicht. Die Zuschauer mussten komplette Sportpakete buchen, selbst wenn sie sich nur für einzelne Spiele interessierten. Jetzt bricht Sky aber mit diesem Abo-Modell und bietet erstmals günstige Einzelpässe für Sport-Einzelübertragungen über Youtube an. Getestet wird das Angebot gerade im Rahmen der ATP-Finals in Turin. So können Zuschauer zum Beispiel am Mittwochabend das Duell Weltranglisten-Dritter gegen den Zweiten einzeln verfolgen und beim Match Alexander Zverev gegen Jannik Sinner für 2,49 Euro live mit dabei sein.

ATP-Finals in Turin als Testlauf

Noch bis zum 16. November wird Sky alle Matches dieses ATP-Turniers über den Youtube-Kanal „Sky Sport Tennis“ im Livestream anbieten – entweder einzeln per „Single Match Access“ für 2,49 Euro für ein einzelnes Spiel oder per „Day Pass Access“ für 3,49 Euro für den kompletten Spieltag. Dabei hatte das Einzelspiel ursprünglich für 1,99 Euro angeboten werden sollen. Dann aber teilte Sky mit, dass im Rahmen der Kooperation mit Youtube „kurzfristig eine Änderung bei der Preisgestaltung“ hätte vorgenommen werden müssen. Der Preis für die Einzelbuchung wurde daraufhin auf 2,49 Euro erhöht.

Gelegenheitszuschauer im Fokus

Tagestickets, die direkt über Sky und WOW gebucht werden können, gab es bis zum Jahr 2024 zwar immer mal wieder. Diese Angebote richteten sich damals aber vor allem an Bestandskunden, die andere Pakete gebucht hatten. Mit dem flexibleren Streaming statt Abo-Zwang will Sky nun also offenbar Gelegenheitszuschauer für sich gewinnen und testen, wie groß das Interesse an derartigen Einzelpässen ist. Die Preise für den Einzelabruf sind dabei deutlich günstiger als ein Monats- oder Jahresabo. Das Sky Sport Paket kostet aktuell 21,99 Euro pro Monat im 24-Monats-Abo, danach erhöht sich der Preis auf 34,50 Euro pro Monat. Allerdings können die Zuschauer beim Pay-per-View auch nur ein bestimmtes Live-Event für einen gewissen Zeitraum oder ein einzelnes Spiel freischalten. Danach endet die Freischaltung und man muss wieder einen Day Pass oder einen Einzelabruf über Pay-per-View buchen.

Boris Becker, Andrea Petkovic & Co. kommentieren

Für den Testlauf mit den ATP-Finals fährt Sky bei den Kommentatoren groß auf: Unter anderem sind die Tennis-Legenden Boris Becker, Andrea Petkovic und Philipp Kohlschreiber mit dabei. Die Pay-per-view-Buchung erfolgt direkt über den offiziellen Youtube-Kanal von Sky Sport Tennis.

Gibt es das Sky-Match-Ticket bald auch für den Fußball und die Bundesliga?

Das neue Modell könnte zum Testlauf für künftige Sportevents werden und eine Alternative zu klassischen Abos darstellen für all diejenigen, die nur ab und zu schauen wollen. Viele Sport-Fans fragen sich nun, ob es einen Pay per view Einzelabruf auf für Bundesliga-Spiele oder Spieltage geben wird. „Bisher hat Sky die pay per view Funktion per Youtube nur für Tennis getestet“, erklärt der Sender dazu selbst auf seiner Webseite. „Ob und wann es Pay-per-View für die Sky Bundesliga gibt, steht noch nicht fest.“ (juerg)

