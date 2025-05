Billie Eilish umarmt Fans in Berlin: "Bester Fangirl-Moment"

Billie Eilish betont immer wieder ihre enge Beziehung zur deutschen Hauptstadt. Bei einem Fantreffen auf dem Ku'damm kommt sie ihren Fans ganz nah. Die sind begeistert - auch von ihrem Geruch.

Berlin. US-Superstar Billie Eilish (23) ist einen Tag vor ihrem Berlin-Konzert auf Tuchfühlung zu ihren treusten Fans gegangen. Bei einem exklusiven Treffen mit rund 100 Anhängern in einem Geschäftsraum am berühmten Ku'damm nahm sich die Sängerin Zeit für gemeinsame Gruppenfotos und Umarmungen.

"Ich kann es noch gar nicht in Worte fassen. Das war der beste Fangirl-Moment, den man sich vorstellen kann", meinte die 20-jährige Alicia aus Koblenz nach ihrem Körperkontakt zu ihrem Idol. "Davon habe ich geträumt, seitdem ich sieben Jahre bin. Billie ist einfach so nah an ihren Fans und nicht genervt wie andere Prominente", ergänzte Milla (16) aus Hattingen (NRW).

Die 23-jährige Songwriterin aus Los Angeles gehört aktuell zu den angesagtesten Sängerinnen. Mit ihrem flüsternd-gefühlvollen Gesang landete sie Hits wie "Bad Guy" und den 007-Song "No Time To Die".

Beim Treffen in Berlin, organisiert von einem Kreditkartenanbieter, konnten die Billie-Anhänger auch Fanartikel kaufen, etwa ein T-Shirt mit "Berlin"-Aufdruck für 45 Euro. Bei einem Bühnengespräch erklärte Eilish, lässig mit Brille und blau-weißem Kopftuch, welche Songs auf ihrem Album "Hit Me Hard And Soft" ihr am meisten bedeuten und welche Energie sie auf der Bühne empfinde.

Ein Schauspieler als Billie-Fan

"Sie repräsentiert eine ganze Generation. Es ist ihr einfach egal, was andere über sie denken und das macht sie so stark", erklärte Schauspieler Jannik Schümann ("Sisi"), der unter den Fans war.

Und was macht Eilish sonst noch aus? "Sie riecht einfach so gut, wie nach frischer Wäsche", strahlte Vanessa (23) aus Berlin nach ihrer Umarmung. (dpa)