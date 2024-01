Billy Joel tritt bei Grammys auf

Erstmals seit Jahrzehnten will er wieder eine Single veröffentlichen - und dann plant Billy Joel auch noch einen ganz großen Auftritt.

Los Angeles.

Der US-Musiker Billy Joel (74) tritt bei den diesjährigen Grammys auf. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag in Los Angeles mit. Zuvor hatte Joel angekündigt, Anfang Februar zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder eine Single veröffentlichen zu wollen: "Turn the Lights Back On".