Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der kurze Teaser zeigt ikonische Momente der Karriere des "King of Pop".
Der kurze Teaser zeigt ikonische Momente der Karriere des "King of Pop". Bild: Kay Nietfeld/dpa
Der kurze Teaser zeigt ikonische Momente der Karriere des "King of Pop".
Der kurze Teaser zeigt ikonische Momente der Karriere des "King of Pop". Bild: Kay Nietfeld/dpa
Panorama
Biopic über Michael Jackson ab April 2026 im Kino
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Michael Jacksons Leben kommt 2026 ins Kino – mit Neffe Jaafar in der Hauptrolle. Der erste Teaser zeigt ikonische Szenen, kritische Aspekte fehlen. Was das Biopic über den "King of Pop" erzählt.

Berlin.

Nach mehreren Verschiebungen gibt es nun den ersten Vorgeschmack auf das Biopic "Michael" über das Leben des Pop-Königs Michael Jackson (1958-2009). Der Film soll am 24. April 2026 in die Kinos kommen. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson zu sehen – der 27-jährige Neffe des Musikers gibt damit sein Schauspieldebüt.

Der kurze Teaser zeigt ikonische Momente der Karriere des "King of Pop": Sein berühmter Tanz "Moondance", Szenen aus dem Kultvideo "Thriller" (1983) sowie Konzerte. Unterlegt ist der Clip mit dem Song "Don't stop till you get enough". Der vollständige Trailer soll laut "Hollywood Reporter" kommende Woche erscheinen.

Regie führt Antoine Fuqua ("Training Day"), produziert wird der Film unter anderem von Graham King, der mit "Bohemian Rhapsody" bereits ein Oscar-prämiertes Musikporträt über Queen-Sänger Freddie Mercury verantwortete. 

Offizielles Porträt – ohne Kritik?

Die Produktion kündigt eine "Geschichte jenseits der Musik" an, die Jacksons Weg vom Kinderstar zum Weltstar nachzeichnen soll. Betont wird vor allem seine kreative Leidenschaft, ihn "unermüdlich antrieb, der grüßte Entertainer der Welt zu werden". 

Kritiker befürchten ein zu positives Bild – auch wegen der engen Einbindung des Jackson-Umfelds; die Besetzung durch ein Familienmitglied verstärke diesen Eindruck. Hinweise auf eine kritische Auseinandersetzung mit den Missbrauchsvorwürfen, die Jackson zeitlebens begleiteten, finden sich im Teaser nicht.

Tochter Paris distanziert sich

Tochter Paris Jackson hat sich öffentlich distanziert. Auf Instagram erklärte sie, sie sei im Film nicht involviert, berichtete "Rolling Stone". Der Film bediene sich laut Paris einer kontrollierten Erzählweise, beinhalte viele Ungenauigkeiten, werde aber viele treue Fans glücklich machen. 

Der Film war ursprünglich für 2025 geplant. Wegen umfangreicher Nachdrehs – laut "Hollywood Reporter" allein 22 Tage im Sommer 2025 – wurde der Start verschoben. Zwischenzeitlich kursierten Gerüchte über eine Zweiteilung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
1 min.
Crimmitschauer Töpferei stimmt auf die Adventszeit ein
Am Wochenende findet auf dem Westberg ein Weihnachtswerkstattfest statt. Besucher können sich an der Töpferscheibe versuchen.
Annegret Riedel
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
12:00 Uhr
3 min.
Wut im Bauch und langer Atem: Das Sport-Wochenende im mittleren Erzgebirge
Nach der Niederlage in Zwickau sah HSV-Trainer Chris Tippmann Redebedarf.
Nach einer überraschenden Niederlage in der Vorwoche sind die Marienberger Oberliga-Handballerinnen daheim auf Wiedergutmachung aus. Ein Tischtennis-Team spielt gleich dreimal binnen 24 Stunden.
Andreas Bauer
04.11.2025
4 min.
Vor 30 Jahren elektrisierte Michael Jackson die TV-Nation
Michael Jackson am Geländer der Hebebühne in der Duisburger Rhein-Ruhr-Halle am Abend des 4. November 1995. (Archivbild)
Der "King of Pop" in Duisburg: Nur wenige Musikauftritte sind wohl so in die Fernsehgeschichte eingegangen wie dieser vor genau 30 Jahren. Am selben Abend wird in Israel Regierungschef Rabin ermordet.
Gregor Tholl, dpa
18:00 Uhr
4 min.
Motorstottern im Erzgebirge: Tankstelle stoppt Verkauf von Super
An der Star-Tankstelle in Stollberg hat es ein Problem mit Wasser im Benzin gegeben.
Eine Verunreinigung mit Wasser sorgt für Probleme in Fahrzeugtanks in Stollberg. Die Ursache ist inzwischen bekannt. Doch welches Ausmaß hat das Problem? Und was können Betroffene tun?
Michael Urbach
31.10.2025
2 min.
150 Zombies tanzen zu "Thriller" im Hamburger Hauptbahnhof
Das Lied ist aus den 1980er Jahren.
Zu Halloween wird die Wandelhalle im Hamburger Hauptbahnhof zur Bühne einer spektakulären Tanzaktion: Rund 150 Michael-Jackson-Fans tanzen die legendäre Thriller-Choreographie.
Mehr Artikel