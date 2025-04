Bis zu 29 Grad: Warme Woche mit sonnigem Feiertagswetter

Grillen, feiern, demonstrieren: Das Wetter spielt am Maifeiertag mit. Wer kann, sollte die Sonne genießen. Denn das Frühsommerintermezzo ist nicht von allzu langer Dauer.

Offenbach/Frankfurt. In den kommenden Tagen und vor allem am Maifeiertag erwarten die Meteorologen in Deutschland viel Sonnenschein. "Das Frühlingswetter läuft in den kommenden Tagen zur Hochform auf", sagt Meteorologe Adrian Leyser vom Deutschen Wetterdienst. Schon ab Dienstag werde die 25-Grad-Marke regional überschritten.

Und wie wird das Wetter am 1. Mai? Der Wetterdienst spricht von fast frühsommerlich anmutendem Feiertagswetter. "Entlang des Rheins wird dann sogar die 30-Grad-Marke angepeilt", sagt Leyser. Ein geringes Schauer- und Gewitterrisiko solle man jedoch bei der Planung längerer Aktivitäten im Freien berücksichtigen - vor allem in den Alpen und den süddeutschen Mittelgebirgen. In den allermeisten Fällen solle es aber trocken bleiben.

Die Vorhersage im Einzelnen

Am Dienstag wird es im Norden teils stark bewölkt und auch im Süden bilden sich im Tagesverlauf einige Quellwolken. Dort kann es vor allem über dem Bergland lokal Schauer oder Gewitter geben. Ansonsten wird es vor allem in der Mitte sonnig. Die Höchstwerte erreichen 20 bis 26 Grad, in Küstennähe 15 bis 20 Grad.

Am Mittwoch ist es im Norden anfangs teils hochnebelartig bedeckt, später zeigt sich dort neben Wolkenfeldern auch längere Zeit die Sonne. Nach sonnigem Beginn folgen ansonsten aufgelockerte Quellwolken mit geringer Schauer- und Gewitterneigung, besonders in den Alpen und über dem süddeutschen Bergland. Die Temperaturen erreichen 22 bis 27 Grad, nur an der See bleibt es kühler.

Der Maifeiertag am Donnerstag beginnt mit viel Sonnenschein. Mittags und nachmittags bilden sich einige Quellwolken, aber nur über dem Bergland kann es ganz vereinzelte Schauer geben. Bei Höchsttemperaturen zwischen 24 und 29 Grad wird es verbreitet frühsommerlich warm. An den Küsten bleibt es laut DWD mitunter kühler.

Wie geht es am Wochenende weiter?

"Ab dem Freitag beginnt sich die Wetterlage wieder umzustellen", so Meteorologe Leyser. Eine Kaltfront bringe dem Norden zunächst vermehrt Schauer und Gewitter und nachfolgend bereits eine spürbare Abkühlung. Richtung Süden bleibe es noch länger sehr mild, doch auch dort zeige der Temperaturtrend ab dem kommenden Wochenende zweifelsohne nach unten. "Das kleine Frühsommerintermezzo findet dann also ein jähes Ende." (dpa)